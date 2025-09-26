Оплата публикаций

Сборы якутского кино в 2025 году превысили 200 миллионов рублей

Фото © пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве

Сборы якутского кино в 2025 году превысили 200 миллионов рублей. Об этом сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, выступая на сессии Российской креативной недели, посвященной региональным стратегиям развития креативной экономики.

В своем выступлении Айсен Николаев обозначил ключевые условия для развития отрасли: образование и подготовка кадров, бизнес-структуры, готовые быть заказчиками для малого бизнеса, институты развития и поддержка со стороны власти. В качестве примера успехов он привел якутский кинематограф.

«Самый яркий пример — это наши фильмы. Что у нас было в 2018-м? Это был артхаус, единичные фильмы, но реально очень высокого уровня. Сегодня мы идем к превращению нашего кино в индустрию. Сборы якутского кино в 2025 году превысили 200 миллионов рублей. Это уже больше, чем за весь прошлый год, когда наше кино заработало 150 миллионов. А к 2030 году мы поставили амбициозную задачу – собрать 2,5 миллиарда», — сказал глава республики.

Айсен Николаев отметил, что вклад креативных индустрий в экономику Якутии постепенно растет. «Сегодня экономика региона уже превышает 2,6 трлн рублей. Креативные индустрии пока составляют около 2,6% от этого объема, но эта доля соизмерима с масштабом экономики. Несколько лет назад в отрасли было занято 40 тысяч человек, сегодня уже 48 тысяч», — сообщил он.

Якутия сегодня является одним из лидеров креативных индустрий в России. По словам главы региона, сегодня ставка делается на развитие уже сложившихся отраслей — кино и ИТ, а также на запуск новых направлений: дизайн одежды, анимацию, ювелирный дизайн.

