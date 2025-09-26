«Даёшь звук»: в Пушкино состоялся финал соревнований по автозвуку

В Пушкино состоялся финал народных автозвуковых соревнований «Даёшь Звук», организованных брендом «УРАЛ», отечественным производителем автозвуковых компонентов и портативного аудио.



Соревнования собрали энтузиастов автозвука и владельцев автомобилей, которые создают собственные звуковые проекты и совершенствуют акустические системы своих машин. Главная особенность турнира в том, что принять участие в нём может любой автовладелец, как с базовой штатной акустикой, так и с масштабным авторским аудиопроектом.



В соревнованиях приняли участие 60 автовладельцев, и 42 заняли призовых места в различных номинациях.

К соревнованиям допускались автомобили с динамиками серийного производства, которые можно найти в свободной продаже, а оборудование должно было вмещаться в автомобиль, на котором производился замер. Оценка музыкальной громкости проводилась снаружи автомобиля, при его открытых передних дверях или багажнике, как при любом активном отдыхе. В качестве измерительного оборудования были использованы комплекс для замеров и капсульный микрофон.



Автомобили участников разделялись на 7 классов по количеству динамиков одного размера и их расположению.



Члены жюри замеряли громкость фронтового звена, то есть динамиков в передних дверях автомобилей; тылового звена, динамиков в задних дверях или багажниках; сабвуферного звена, а именно замер давления сабвуферов в салоне или багажнике.

После фиксации результатов определялся победитель в каждой категории.

В категории Мини 1-е место занял Евгений Карабанов с результатом 105,8 дБ. 1-е место в классах Супер-1 и Супер-2 присудили Антону Карпову (116,3 дБ) и Ильшату Камалову (122,45 дБ) соответственно. Победителями в Мега-1 и Мега-2 стали Егор Кухтенков (116,4 дБ) и Александр Силин (131,5 дБ). Завершают список призеров снова Антон Карпов (123,6 дБ) и Александр Силин (135,4 дБ), которые на этот раз включили задние динамики в категориях Тыл и Тыл Профи.



Финал соревнования «Даёшь Звук» еще раз подтвердил высокий интерес к автозвуковой культуре в России.



Инициатор и создатель соревнований – Дмитрий Свобода, глава Акустического центра МТУСИ, глава Координационного совета Лиги Автозвуковых Соревнований и независимый судья автозвуковых соревнований. Организатор соревнований, производитель автозвуковых систем и портативной аудиотехники УРАЛ, продолжает поддерживать и развивать традиции качественного звука в автомобильной среде.