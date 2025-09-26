Певец и композитор Брендон Стоун выпустил песню «В каждой рифме…»

Осень, воспетая поэтами за красоту природы, это ещё и некий итог: щедрого лета, жизненного цикла. Размышления об этом настраивают на экзистенциальную волну, искренний диалог с собой и окружением. Своим мироощущением, мужским взглядом на мир делится со слушателями Брендон Стоун. Музыкальный продюсер, певец, композитор, автор песен для исполнителей разных стран мира выпустил сингл «В каждой рифме…». Источником вдохновения для музыканта стала философская лирика Михаила Гуцериева.

«Я перечитал много замечательных стихов поэта, эти строки меня очень зацепили. Это песня о серьёзной любви, когда человек теряет себя и не может найти. Я записал музыку и отправил Михаилу Гуцериеву. И как же было приятно, что ему понравилась и моя мелодия, и как я её исполняю. Изначальный стих был сложен для музыки, но поэт переработал его, чтобы красиво пелось, что очень важно. Вот так нам удалось сделать, по-моему, очень хорошую, вдумчивую песню. Все, кто любит глубокую поэзию, обязательно её оценят», – говорит Брендон Стоун.

В 2022 году в соавторстве с поэтом вышла первая песня Брендона Стоуна «Правда без лица». В основу легло пронзительное стихотворение Михаила Гуцериева «Украинская рапсодия». В 2023 режиссёр Рустам Романов экранизировал композицию, связав события новейшей истории страны с героическими 1940-ми годами. Песня и клип получили большой резонанс, были отмечены премией «Шансон года», поэтому сотрудничество авторов было продолжено.

Поэт и композитор решили не отступать от изначально выбранной серьёзной тематики. Поэтому слушателям предложена не просто романтическая баллада. Это откровение человека, который ищет духовную опору после личных потрясений. Сложность в том, что здесь мало кто способен помочь. Большая любовь прошла, оставив опустошение. Герой проходит этапы и отчаяния, и молитвы, чтобы жить дальше.

Собираю слова в изголовье,

Чтоб найти по крупицам себя.

Брендон Стоун раскрывает в песне, насколько важен поиск для личностного роста. Испытания проходят, но жизнь всегда оказывается сильнее.