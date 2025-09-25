В центре сюжета — Татьяна, литературный редактор детективных романов, которая случайно знакомится с обаятельным мужчиной по имени Юра. Подруга Тани — следователь Надя, выясняет, что Юра недавно освободился из мест заключения, где провел три года за кражу старинного ювелирного украшения — парюры. Тогда драгоценности не были найдены, а теперь же деталь парюры, серьга, случайно обнаруживается в цветочном горшке «денежного дерева», вынесенного из сгоревшей квартиры. За драгоценностями начинают охоту бандиты, которые сразу же выходят на Юру. Таня, поверив, что Юру несправедливо обвинили в краже, решает помочь ему и оказывается втянута в опасную игру.
Главные роли, Тани и Юры, исполнили Екатерина Симаходская («Склифосовский», «Универ», «Домовой») и Александр Пацевич («Молодежка», «Ольга», «ГДР»). Также в сериале сыграли Александра Большакова («Триггер. Фильм», «Глухарь», «Чужой») и Константин Третьяков («Кухня», «Собор», «Я иду тебя искать»).
Производством занималась «Студия РоЕл». Генеральный продюсер — Елизавета Елистратова.
Аксиос!
1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!
Сериал «Денежное дерево» выходит на ТВ
В центре сюжета — Татьяна, литературный редактор детективных романов, которая случайно знакомится с обаятельным мужчиной по имени Юра. Подруга Тани — следователь Надя, выясняет, что Юра недавно освободился из мест заключения, где провел три года за кражу старинного ювелирного украшения — парюры. Тогда драгоценности не были найдены, а теперь же деталь парюры, серьга, случайно обнаруживается в цветочном горшке «денежного дерева», вынесенного из сгоревшей квартиры. За драгоценностями начинают охоту бандиты, которые сразу же выходят на Юру. Таня, поверив, что Юру несправедливо обвинили в краже, решает помочь ему и оказывается втянута в опасную игру.