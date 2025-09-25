Справочник «Строевое огнестрельное оружие русской армии и флота. Кремниевые системы. 1700-1853» вышел в свет

Вышел в свет десятилетний труд известного историка-униформиста Олега Леонова. В книге впервые собрана и представлена полная картина эволюции ручного огнестрельного оружия российских вооруженных сил на протяжении полутора веков, начиная с 1700 года.

Историческая ценность книги-справочника подчеркивается тем, что в нем отражены редчайшие подлинные образцы оружия, с которым наши доблестные предки участвовали в ключевых для страны сражениях: Великая Северная война, Семилетняя война, 1-я и 2-я Русско-турецкие войны, в Наполеоновских войнах и во время Кавказских кампаний. Значительная часть представленных в справочнике образцов вооружения публикуется впервые.

Уникальность издания заключается в комплексном подходе автора к исследованию, широком охвате архивных материалов и детальном изучении музейных и частных коллекций России и Западной Европы. Справочник рассчитан не только на аудиторию специалистов-оружееведов и историков, но и на более широкую аудиторию, включая моделистов, реконструкторов, художников и просто людей, интересующихся военной историей. Во время презентации автор издания продемонстрирует подлинные образцы вооружения, указанного в новом справочнике: ружье пехотное образца 1808 года; пистолет кавалерийский образца 1809 года; мушкетера абордажный 1789 год; набор дуэльных пистолетов.

Олег Геннадьевич Леонов — научный консультант Музея военной формы РВИО, старший преподаватель кафедры сценографии ГИТИС, эксперт по культурным ценностям Министерства культуры РФ, соавтор концепции Музея военной формы РВИО, автор многочисленных публикаций по истории униформы и оружиеведению. С 2004 г. – редактор журнала «Старый Цейхгауз». Консультант художественных и документальных фильмов по военной истории.