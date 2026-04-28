Выставка «История одного экспоната. Собирание земель русских» открылась в Коломенском

В Думной палате Дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском открылась выставка «История одного экспоната. Собирание земель русских», реализованная в формате стационарной витрины. Центральное место в экспозиции занимает уникальный исторический документ — «Карта постепенного расширения пределов Российской империи с 1462 г.», изданная в 1908 году В. М. Ивановым.

Редкий артефакт представляет собой наглядное свидетельство многовекового территориального развития государства. Благодаря продуманной системе наложения различных цветов и условных обозначений карта позволяет проследить этапы присоединения земель, увидеть географическую динамику роста и оценить масштаб исторических преобразований, происходивших при различных правителях.

Экспозиция посвящена исторической традиции объединения и расширения русских земель — процессу, сыгравшему ключевую роль в формировании государственности и национальной идентичности. Дополняют выставку предметы XVIII — начала XX века, отражающие культурное и военное наследие эпохи. Среди них — нательный крест XVIII века, выполненный из медного сплава в технике литья, являющийся образцом религиозного искусства своего времени. Особое внимание привлекает кинжал с ножнами, созданный на Северном Кавказе (начало XX века). Изделие выполнено из стали с использованием слоновой кости и украшено сложными декоративными техниками: травлением, гравировкой, чернением и золочением.

В экспозиции также представлены пороховница «Взятие и штурм Азовской крепости», созданная в Архангельской губернии (Холмогоры) в первой четверти XVIII века, и печатные изображения казаков в амуниции с гравюр XVIII века. .

Выставка ориентирована на широкую аудиторию и будет интересна как специалистам, так и всем, кто интересуется историей России, культурным наследием и процессами формирования государства. Экспозиция предлагает посетителям возможность увидеть редкие предметы и задуматься о значении исторического пути страны, его отражении в материальных свидетельствах прошлого.