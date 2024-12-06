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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваШкола Родченко х «Мясной дом Бородина»: представляют проект FRESH TALENTS

Школа Родченко х «Мясной дом Бородина»: представляют проект FRESH TALENTS

editor
By editor
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Карина-Вагапова-Динара-Минкашева
Художники Карина Вагапова, Динара Минкашева

В рамках арт-ярмарки |catalog| Школа фотографии и мультимедиа имени Родченко и бренд колбас и деликатесов «Мясной дом Бородина» представили проект FRESH TALENTS, реализованный под кураторством Анны Зайцевой. Проект уже в третий раз дарит молодым художникам шанс выйти на арт-рынок и продемонстрировать свои работы широкой аудитории.

Куратор Анна Зайцева отобрала работы, отражающие все разнообразие медиумов, которые входят в арсенал современного художника и представлены в мастерских Школы: и ручные техники печати, и живопись, и инсталляция, и книгоиздание.

Создатели проекта FRESH TALENTS придают огромное значение не только итоговому стенду, но и всему подготовительному процессу: от подготовки портфолио и отбора произведений до вопросов ценообразования. FRESH TALENTS — живой мастер-класс, о котором мечтает любой молодой автор.

В числе участников проекта более 25 художников: Мария Абдуллаева, Ольга Андреева, Мария Бавыкина, Аня Белка, Борис Брагин, Николай Буйко, Карина Вагапова, Эллина Геннадьевна, Дарья Глищинская, Гульшат Губайдуллина, Элина Гусарова, Мария Карасева, Дарья Кочеткова, Алена Космодамианская, Анастасия Любимова, Милагрелия, Динара Минкашева, Лана Морозова, Бьянка Назарова, Вика Рос, Игорь Самолет, Алиссия Свергун, Полина Стриж, Вероника Трубникова, Лара Федотова, Егор Федоричев, Екатерина Янова, Eve Korr.

Эти художники только начинают свой путь в искусстве, и проект FRESH TALENTS поможет им представить свои работы широкому кругу зрителей и коллекционеров.

В состав третьего выпуска FRESH TALENTS включены работы не только студентов, но и выпускников Школы Родченко, которые уже успели стать резидентами галерей: Игоря Самолета, Егора Федоричева, Ланы Морозовой. Показать такую динамику было принципиально важно, ведь FRESH TALENTS — это возможность познакомиться с художниками, которые, возможно, всего через год будут представлены на |catalog| на стендах ведущих галерей.

«Крайне важно, что в отборе работ, наряду со мной — музейным куратором, — принимал участие галерист и коллекционер. Я искренне признательна за то, что мы вместе прошли этот путь, галеристке и организатору ярмарки Алине Крюковой и Екатерине Романовой, собирающей потрясающую коллекцию современного искусства», — куратор Анна Зайцева.

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