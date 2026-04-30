Одобрен проект реставрации одного из зданий уникальной крепости в Ленинградской области

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Большой амбар» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ивангородской крепости» в Ивангороде.

Крепость в Ивангороде заложена в 1492 году по приказу Ивана III и считалась самым молодым и мощным форпостом России на Северо-Западных рубежах страны.

Это была регулярная крепость. Одна из главных ее особенностей заключается в том, что строительство изначально учитывало необходимость артиллерии в оборонительном сооружении.

Крепость стоит на Девичьей горе на берегу реки Нарвы в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Здание Большого амбара, входящее в состав объекта культурного наследия, построено в 1778 году и находится в юго-западной части Большого Бояршего города параллельно пряслу между Провиантской и Широкой башнями.

В 1884 году здание было существенно перестроено для приспособления под жилые казарменные помещения на 360 человек. Тогда было устроено новое межэтажное перекрытие, оконные проемы, печи и дымоходы, переделаны лестницы, сооружена пристройка и т.д.

Здание эксплуатировалось до начала Великой Отечественной войны, во время которой было значительно разрушено и фактически не использовалось.

В 1960 году ансамбль Ивангородской крепости был принят под государственную охрану, в 1980-е годы были подготовлены исследования и эскизные предложения по реставрации, а в 1990-е годы выполнены частичные ремонтно-реставрационные работы.

В настоящее время Большой амбар находится в руинированном состоянии и представляет собой каменную коробку наружных стен, в которой сохраняются признаки различных этапов строительной истории XVIII, XIX и XX веков. Планируется его реставрация и приспособление к современным условиям.

«Восстановление здания Большого амбара предусматривается с сохранением его основных объемно-пространственных характеристик, воссозданием высокой крыши на период конца – середины XVIII века и восстановлением пристройки конца XIX века.

Для обеспечения сохранности подлинной кладки стен и внутренних столбов предусматривается устройство новой самонесущей внутренней конструктивной системы без опирания на существующие стены, а перекрытия размещаются в исторических отметках, определенных по архивным чертежам, иконографическим материалам и сохранившимся следам в кладке», – рассказала специалист Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Светлана Бегинина.

Запланировано устройство инженерных коммуникаций и благоустройство территории. Общая площадь объекта с учетом благоустройства составит более 10000 кв.м.

«Здание амбара планируется приспособить для современного использования в качестве музея. В нем планируется проводить выставки, размещать различные экспозиции. Будут созданы помещения для работы с фондами, приема новых поступлений, открытых фондов и экспозиционные залы», – добавила Светлана Бегинина.

Также запроектированы административные и служебные помещения, помещения для обслуживания посетителей, в том числе библиотека с зоной для научной работы. Кроме того, в музее будут студийные помещения – залы многоцелевого значения и лекционный зал. Будет обеспечен доступ для маломобильных групп населения.

В ходе проведения государственной экспертизы при проверке конъюнктурного анализа цен и объемов работ в локальных сметных расчетах, по отношению к предусмотренным в ведомостях объемов работ, был использован сервис комплексной проверки сметных расчетов (КПСР), что позволило значительно сократить трудозатраты и сроки на проверку.

Застройщик – государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Музейное агентство». Генеральный проектировщик – ООО «Северо-Западное проектное бюро»