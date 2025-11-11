Оплата публикаций

«Склифосовский»: завершились съемки 13 сезона медицинского сериала

Максим Аверин - доктор Брагин и Мария Куликова - Марина. Фото телеканала «Россия»
Максим Аверин - доктор Брагин и Мария Куликова - Марина. Фото телеканала «Россия»

В Москве подошли к концу съемки тринадцатого сезона многосерийной медицинской драмы «Склифосовский». Главные роли исполняют Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Андрей Ильин, Дмитрий Миллер, Ольга Павловец, Нина Усатова, Александр Сирин, Анна Якунина и другие. Режиссером вновь выступает Юлия Краснова. Онлайн-премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», телевизионная премьера запланирована в эфире телеканала «Россия».

С момента последних событий прошел год, и в жизни любимых героев многое изменилось. Доктора Брагина (Максим Аверин) и весь коллектив «Склифа» ждет новый этап: персонажам предстоит столкнуться не только с испытаниями на работе, но и с личными драмами, которые заставят их по-новому взглянуть на себя и окружающих. Павлова (Елена Яковлева) назначена главврачом «Склифа» вместо внезапно умершего Полонского, но счастья от этого не прибавилось. Да и отношения с Кривицким (Андрей Ильин) по-прежнему остаются напряженными. Хромову (Александр Сирин) дали шефство над двумя амбициозными ординаторами, которым предстоит пройти тот же путь, что и их старшим коллегам в молодости. Семью Брагиных ждут серьезные неприятности: у Марины (Мария Куликова) объявился бывший муж Марк (Валерий Панков), и между ним и Брагиным начинается изматывающий конфликт, в результате которого жизни главных героев сильно запутываются…

Съемки сериала прошли в Москве и Московской области. В этом сезоне к главным героям «Склифа» присоединился Валерий Панков, исполнивший роль Марка, бывшего мужа Марины. Марк – москвич, выпускник МГИМО и потомственный дипломат. Работал чиновником в американском посольстве, где на одном из дипломатических приемов познакомился с Мариной и ее отцом, знаменитым врачом. Семейная жизнь быстро дала трещину, молодые развелись. И вот спустя десять лет Марк решил разыскать Марину.

