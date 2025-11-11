Михаил Журавлев: «Наши друзья из Китая должны знать, что наша национальная культура — не только матрешка и балалайка

В честь 150-летия советского скульптора Степана Эрьзи в 2026 году в Китае состоится выставка его работ из постоянной коллекции Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи. Произведения одного из самых самобытных мастеров XX века в Поднебесной представят впервые. В павильоне «Россия» в Экспоцентре «Жемчужина ШОС-Китай» в городе Циндао, провинции Шаньдун разместится экспозиция, состоящая из оригиналов и копий работ Эрьзи. Это слепки, которые Фонд изготовил эксклюзивно со спасенных им произведений мастера в частных коллекциях и за рубежом. Нашему корреспонденту удалось поговорить с президентом Фонда Михаилом Журавлевым и выяснить подробности подготовки предстоящего бьеннале.

— Михаил Константинович, это не первая зарубежная выставка коллекции Фонда. Скульптуры уже были в Италии, в Аргентине. Однако в этих странах Степан Эрьзя довольно долгое время жил и работал. Латинской Америке он и вовсе отдал более 20-лет своей жизни. А вот в страны Азии судьба его не заводила. Почему было принято решение провести выставку именно в Китае?

— Вы знаете наши теплые отношения с этой страной. Дружба России и Китая с каждым днем становится все крепче. Я объездил пол мира, в том числе благодаря поискам наследия Степана Эрьзи, однако сам в Китае никогда не был. Но понимаю, что как для нас культура этой удивительной и таинственной страны остается загадкой, так и для них — наша. Хочется сделать наши связи еще более прочными, укрепив их богатством русского искусства. Наследие Степана Эрьзи как нельзя кстати подходят под эти задачи, ведь он отражение нашей национальной культуры. Вы только подумайте, скульптор даже псевдоним взял по названию своего народа — Эрьзя. Это говорит об очень трепетном отношении к своей Родине. Кроме того, он творил в самых разных материалах, но сердце навсегда отдал дереву. А это также что-то очень русское.

— Вы говорите, что сами в Китае не были. Как вы планируете разрабатывать оформление экспозиции? Будете ли ориентироваться на китайскую аудиторию?

— Конечно. Сейчас это одна из наших приоритетных задач. Буквально на днях мы принимали делегацию из Китая. Причем, отмечу, что это был ответный визит. То есть сотрудники Фонда уже побывали в Циндао, посмотрели на площадку, где предполагается выставка, погрузились в местный колорит и культуру. А сейчас мы подписали согласие о намерениях с коллегами из Китая, руководством павильона Светланой Ван и Сергеем Зелениным, прямо в нашем «Эрьзя-Центре». Они уже осмотрели экспозицию, которая скоро отправится к ним, узнали историю, даже обсудили экспонаты, которые займут самое почетное место на выставке. И у нас уже есть некоторые идеи по оформлению павильона. Конечно, мы будем ориентироваться на китайскую аудиторию. Пока раскрывать всех секретов не стану, но скажу, что нас будут консультировать коллеги. Насколько я понимаю, дизайн выставки должен быть лаконичным, утонченным и содержать в себе глубокие смыслы одновременно. Собственно, на этом строится вся китайская культура.

— Вы говорите, что представители Фонда уже были в Китае. Какой они увидели эту страну, с какими впечатлениями вернулись?

— Они приехали в полном восхищении и воодушевлении. Самое первое, что поразило, — конечно, уникальность и непохожесть на нашу культуру, удивительная архитектура, природа и кухня. Жители Китая оказались очень гостеприимными. Они действительно с большим уважением и вниманием относятся к русским. А еще очень чтят и ценят национальную культуру. И в этом, безусловно, наши народы очень схожи. В Китае, как и в России, очень богатая история и культура. Я люблю повторять фразу, что мы бедны от того, насколько мы богаты. Ведь мы, русские, не знаем и половины тех уникальных деятелей искусства, которые есть на страницах летописи нашей страны. Именно поэтому, мне кажется, выставка придется по душе китайской аудитории. Друзья из Китая должны знать, что наша национальная культура — не только матрешка и балалайка.

— Вероятно, основной акцент выставки будет сделан на сохранении наследия Степана Эрьзи.

— Акцент будет на знакомстве китайской аудитории с творчеством скульптора. Однако, так как наш фонд занимается именно спасением творческого наследия мастера, конечно, мы не можем обойти эту тему. Степан Эрьзя один из самых самобытных скульпторов XX столетия, непризнанный в Советском союзе художник. Он настоящий человек мира, жил и творил почти в десяти странах, в Аргентине прожил более 20-ти лет, кстати, ровно столько же, сколько в Москве, но всегда рвался на Родину. Степан Эрьзя был простой русский мужик из глубокой мордовской деревни. Именно поэтому его так привлекал материал — дерево, то, что он видел с пеленок, когда его отец обучал резьбе по дубу. Уже в старости он вернулся в Советский союз, привез большое количество работ из Латинской Америки, а еще мемориальные стволы уникальных пород субтропических деревьев кебрачо и альгарробо, из которых бормашинкой и создавал свои шедевры. Здесь в 54-ом году прошла его первая и единственная прижизненная выставка в Советском союзе. Весь его творческий путь мы планируем кратко описать нашим друзьям из Китая. Но вместе с тем, вы правы, мы будем говорить и о деятельности фонда, который уже больше 20-ти лет ведет планомерную работу по сохранению наследия Степана Эрьзи. Мы ищем до сих пор неоткрытые миру произведения мастера, которые хранятся в частных коллекциях, зарубежных музеях. Этим занимается наш научный руководитель и эксперт Елена Бутрова. Потом скульптуры реставрируем, а в обмен на эту работу владельцы произведений дают нам эксклюзивное разрешение на создание копий.

— Почему никто другой не может реставрировать произведения?

— Дело в уникальном материале. В мире нет реставраторов кебрачо и альгарробо. Такой человек, Александр Толокин, один в своем роде, он работает в нашем Фонде. Удивительный мастер, который разработал собственную методику, материал и способ, благодаря которому на протяжении почти четверти века спасает скульптуры. К нам обращаются не только частные коллекционеры, но также представители федеральных правительств, как это было, например, при спасении «Портрета Орасио Кироги» в Уругвае. Дерево — очень живой, теплый, красивый, но недолговечный материал. Для хорошей сохранности ему необходимы определенные климатические и температурные условия. А большое количество скульптур Эрьзи находится на улице или в каких-то сырых помещениях. Конечно, для такого дерева это недопустимо. Но мы продолжаем работать над спасением и сохранением таких произведений. Думаю, в ближайшее время мы откроем еще много до сих пор неизвестного наследия Степана Эрьзи. А пока готовимся показать Китаю то, что нам уже удалось сохранить.

Фото: пресс-служба Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи