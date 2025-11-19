Оплата публикаций

«След» признан лучшим сериалом 2025 года

След
Фото: пресс-служба Пятого канала

Проект Пятого канала «След» признан лучшим сериалом уходящего года по мнению жителей России. Аналитический центр ВЦИОМ в партнёрстве с премией «Народная марка» подвёл итоги исследования, которое определило главные кинопредпочтения зрителей. Это лучшее подтверждение того, что много лет подряд детектив о работе Федеральной экспертной службе продолжает задавать тон в жанре.

«След» – сериал о работе экспертов, которые доказывают, что даже самые предусмотрительные и хитрые преступники оставляют следы, и профессионалы их непременно найдут. В лаборатории ФЭС собраны лучшие кадры во всех областях криминалистики. Они исследуют различные улики, генерируют версии и изобличают злодеев. «След» является абсолютным рекордсменом по количеству вышедших в эфир серий среди российских сериалов. На сегодняшний день снято 3 500 эпизодов. 

Создатели проекта не раскрывают секрет его беспрецедентного долголетия. Говорят, что важной частью философии «Следа» является баланс между проверенными временем наработками и смелыми экспериментами как в сюжетах, так и изобразительной части.

Юрий Харнас, креативный продюсер, режиссер-постановщик сериала «След»:

— Мы постоянно находимся в поиске идей, новых лиц. Стараемся, чтобы на проекте работало много молодежи, — это его бодрит. Сейчас мы много работаем с графикой, экшеном, стараемся разнообразить визуальный ряд. Продолжаем добрую традицию «заморачиваться с тизером». А главный секрет нашего детектива – актерский состав. Это и как заслуженные артисты, которые снимаются с первых серий, так и новые участники, — интересные, харизматичные, уникальные и органичные. И, конечно, незаменимая звезда и локомотив проекта – великолепная Ольга Игоревна Копосова – Галина Рогозина!

Победа в народном голосовании – это не просто строчка в рейтинге. Это закономерный результат многолетней кропотливой работы целой команды, которая сумела создать уникальный проект, который, с одной стороны, стал для зрителей привычным и родным, а с другой – постоянно удивляет.

