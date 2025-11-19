В МАМТ обсудили будущее оперы

В года в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко прошел театрально-просветительский проект «Живая опера». Проект был реализован при поддержке Департамента культуры города Москвы в рамках целевого проекта «Открытая сцена».

Открыл дискуссию «Почему нам нужна опера?» театровед, историк музыкального театра Дмитрий Изотов. В своем выступлении он отметил: «Не требуется много ума чтобы поставить, например, «Войну и мир» в бомбоубежище или «Хованщину» в Государственной Думе. А чтобы поставить увлекательный интересный спектакль в исторических декорациях, в национальных костюмах, чтобы зрителям было интересно и увлекательно смотреть, – требуется очень большое мастерство. Сегодня наблюдается тенденция возвращения к костюмным спектаклям, где соблюдено место и время действия. Зрители просто хотят прийти в театр и погрузиться в красоту, эстетику. <...> Сейчас наступило такое время – возвращения к традициям. В этом нет ничего плохого. Как говорил Луначарский: «Корабль без груза тонет». Традиции – это наш груз, который мы должны переосмыслять и иногда к нему возвращаться».

Руководитель литературно-драматургической части МАМТ Дмитрий Абаулин, говоря о репертуарной политике в контексте истории театра, рассуждал: «Давление есть всегда. Если мы живем в условиях жесткой идеологии – давление идеологическое, если в свободной рыночной экономике – давление рынка, которое часто бывает ничуть не меньше. И театры, которые финансируются трастами и благотворительными организациями тоже должны выполнять условия игры, которые им диктуют эти организации. Выход простой: ты должен работать с первоклассными мастерами, ты должен находить своих единомышленников и тогда дело, которому ты служишь, будет живым».

Говоря об историзме в опере, художник Иван Складчиков отметил: «С историзмом возникла забавная история – не только в нашей стране, – она возникла по всему миру, что за последние лет 20-30, историзм из просто стиля работы со спектаклем стал в какой-то момент символом ретроградности, а еще для него придумали такое название – «пыльный театр». И когда открывается занавес, если там все в шлейфах, в декольте и в перьях, то это «пыльный театр». На самом деле историзм – это не «пыльный театр», а один из стилей работы с музыкальным театром. <...> Правдивость и актуальность в историзме находится в попытке даже не воссоздать, а сделать жизнь вокруг героев такой, чтобы зритель хотя бы чуть-чуть понял, каково было этому человеку в определенное время, в конкретных обстоятельствах, без айфонов, метро, хард дисков и прочего. И из этой правдивости и будет рождаться актуальность, поскольку человека какого-то определенного времени можно понять только окунувшись в это время, а не с нашей точки зрения, которая может очень сильно отличаться от его».

Владимир Урин поделился со слушателями своим видением оперного театра в XXI веке: «Сегодня, в XXI веке, отрицать и не понимать, что оперный театр – это прежде всего театр, в котором должны быть все компоненты театрального зрелища, – смешно. Мы уже имеем историю оперного театра XX века, в том числе замечательную историю российскую, нашу. А что такое театр в XXI веке? Это еще и понятие «режиссер», потому что XX век нам дал понятие «режиссерского театра», великие режиссерские имена, в том числе и в опере. Поэтому отрицать сегодня необходимость режиссерского решения мне кажется смешно. А что такое режиссерское решение? Это прежде всего попытка сделать то, что происходит на сцене убедительным. Сделать спектакль и свое решение убедительным. Меня совершенно не волнует, происходит ли это в исторических декорациях, приближенных к времени создания произведения композитором, или это спектакль, перенесенный в современную жизнь. Меня интересует только одно: это сделано талантливо? Это сделано убедительно? С точки зрения режиссерского решения. Убедительно это может быть только в том случае, если не противоречит музыкальному драматургическому материалу».

Режиссер Георгий Исаакян рассуждал на тему, какой новый смысл возникает при изъятии оперы из привычной сценической ситуации и переносе в другое пространство: «Тема выхода театра из привычной коробки, это не только тема выхода театра на пленэр. Это еще поселение театров в некое пространство, которое создает правильную метафору спектаклю».

Историк оперы Михаил Мугинштейн, рассуждая о будущем музыкального театра, поднял много острых тем. «Уже с конца XX века мы все время говорим – постмодерн, сейчас – метамодерн. Абсолютно ощущается исчерпанность этой эпохи, ее усталость. Мой замечательный друг, выдающийся культуролог Лев Закс, пишет книгу и выдал термин – «усталость культуры». Это очень серьезная проблема усталости культуры».

Режиссер театрального блокбастера 106 сезона МАМТ – оперы «Анна Болейн» Сергей Новиков поделился своим видением успешной постановки: «Для меня, как для режиссера, самый главный вопрос – почему людям будет интересно, почему они станут ассоциировать себя с этими персонажами? Где манки, которые зрителя будут тянуть в зал, и люди купят билеты, может быть не один раз, а два, три. И (при постановке) опера будет перенесена куда-то или она предстанет в своем академическом времени? <...> Ответ я нашел такой: если название малоизвестное, тогда нужно стараться оставаться в рамках литературной первоосновы и замысла композитора и либреттиста, а если название очень популярное, тогда есть шанс надеяться, что зритель, который пришел в зал, уже и так почти наизусть знает музыкальный материал, и тогда этот диалог возможен».

Второй день конференции открылся форматом блица «Слово режиссерам». Дмитрий Отяковский рассказал о своем видении цифровой оперы, поделился опытом постановок screenlife и let’s play опер и в прямом эфире провел эксперимент, где при помощи искусственного интеллекта «заставил» зрителя рассказывать о готовящейся премьере режиссера. Дмитрий также затронул важные вопросы этики использования новейших цифровых технологий.

Дмитрий Белянушкин предложил к обсуждению тему баланса, симбиоза и соавторства режиссера и композитора. Он привел в пример интересную метафору, сравнив режиссерские оперные постановки с изображением одного и того же предмета кистью разных художников. «Представим себе дерево, которое растет в природе, – это исходный материал, начало начал. У Шишкина оно будет реалистично настолько, что даже холодно становится, когда смотришь на эту картину. У Левитана похоже, но есть уже свой взгляд. А можем увидеть Магритта, который нарисовал это дерево на сцене. Или представим авангард, Сальвадора Дали. И все это будет дерево разных художников. Мы же не можем зачеркнуть кого-то из них?»

Режиссер Екатерина Одегова подробно рассказала о практических аспектах постановок опер с нестандартными названиями. И дала напутствие будущим режиссерам: «Из каждого своего опыта, успешного и неуспешного, нужно извлекать главное и пытаться выстроить схему, чтобы в дальнейшем избежать ошибок. Потому что наши ошибки влияют на работу большого коллектива, которая никогда не сводится только к постановочной команде».

Федор Федотов посвятил свой рассказ тому, как новейшие технологии преобразуют современную оперу. В арсенале режиссера присутствуют как большие академические постановки, так и премьеры, впервые показанные в России, однако особое место отведено диджитал-опере. Режиссер представил зрителям свое видение оперы как полигона для смелых экспериментов, подчеркнув, что этот жанр, появившийся еще в XVII веке, сам по себе был прорывом. Он напомнил, что опера стала катализатором развития как специализированных сценических технологий (например, машинерии), так и общедоступных, таких как газовое, а затем – электрическое освещение.

Режиссер Игорь Ушаков рассказал о взаимодействии режиссера и художника на примере постановки оперы Вайнберга «Любовь Д’Артаньяна». «Художник – человек совершенно другой профессии, по-другому видящий проблему, по-другому видящий всю конструкцию данного спектакля. Он иногда тебя направляет туда, куда тебе необходимо».

Тему творчества Вайнберга продолжил главный редактор «Музыкального обозрения» Андрей Устинов. Его выступление было посвящено проекту по возвращению музыки композитора на российскую сцену, который успешно развивается уже 13 лет.

Специальный блок проекта «Живая опера» – мастер-классы, посвященные ближайшей премьере МАМТ – опере «Орлеанская дева» П.И. Чайковского.

17 ноября перед глазами зрителей предстала живая работа над постановкой мечевого боя с артистами-исполнителями главных партий – Екатериной Лукаш, Анной Загородней, Жаком Мартиросяном и Евгением Качуровским. Мастер-класс провел постановщик трюков Айдар Закиров. В начале мастер-класса дирижер-постановщик Кристиан Кнапп поделился своим опытом работы с либретто П.И. Чайковского, артистами оркестра, оперной труппой и хором МАМТ.

18 ноября мастер-класс провела ведущий концертмейстер оперной труппы МАМТ, операкоуч Светлана Ефимова. В нем приняли участие солисты премьеры: Лариса Андреева, Антон Зараев, Евгений Качуровский, Феликс Кудрявцев, Мария Макеева, Даниил Малых, Дмитрий Никаноров, Габриел Де-Рель и Станислав Черенков.

Участникам направления молодых критиков музыкального театра была предоставлена возможность увидеть лучшие репертуарные оперные спектакли МАМТ, по итогу которых они подготовили рецензии. На специальном мастер-классе был произведен разбор текстов и даны рекомендации.

Итоги двухдневной конференции в формате круглого стола подвели Ирина Черномурова, Ольга Кораблина, Михаил Воробьев, Георгий Исаакян, Дмитрий Отяковский, Иван Складчиков, Андрей Устинов, Игорь Ушаков.