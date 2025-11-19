Видеоплатформа Leo Classics выпускает золотую коллекцию выпусков «БесогонТВ»

С ноября 2025 года видеоплатформа Российского фонда культуры Leo Classics начинаете показ выпусков золотой коллекции авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» https://leoclassics.tv/collections/zolotaya-kollektsiya-vypuskov-besogontv. В общей сложности запланировано размещение 30 программ. Загружаться они будут с периодичностью дважды в неделю.

В своей авторской программе «БесогонТВ» режиссёр затрагивает актуальные вопросы, волнующие современное общество. В золотую коллекцию выпусков «БесогонТВ», которая будет размещена на видеоплатформе, войдут программы, записанные Никитой Михалковым с 2017 по 2024 год. В них поднимаются темы, не теряющие своей актуальности и сегодня.

Первым доступен к просмотру станет выпуск «Почему я не Шарли». В нём режиссёр говорит со зрителями о взбудоражившей в 2015 году весь мир трагедии в редакции журнала «Шарли Эбдо» во Франции. К чему приводят либеральные игры с верой и ценностями миллионов людей? Где кончается та тонкая грань между демократическими свободами и вседозволенностью? И как на самом деле действует псевдодемократия Запада.

Также в ноябре зрители Leo Classics увидят серии «Имперское самомнение при отсутствии Империи» и «Поговорим о культуре» об актуальных проблемах современности и исторических корнях нынешних явлений.

Список всех выпусков можно будет увидеть в телеграм-канале и на странице в VK Leo Classics.

Leo Classics — уникальная видеоплатформа, на которой представлены музыкальные произведения, театральные и танцевальные постановки, киноленты, документальные фильмы по истории и образовательно-просветительские проекты. Проект учреждён Российским фондом культуры в 2023 году.