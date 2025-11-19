Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноВидеоплатформа Leo Classics выпускает золотую коллекцию выпусков «БесогонТВ»

Видеоплатформа Leo Classics выпускает золотую коллекцию выпусков «БесогонТВ»

T2
By T2
89
бесогон тв

С ноября 2025 года видеоплатформа Российского фонда культуры Leo Classics начинаете показ выпусков золотой коллекции авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» https://leoclassics.tv/collections/zolotaya-kollektsiya-vypuskov-besogontv. В общей сложности запланировано размещение 30 программ. Загружаться они будут с периодичностью дважды в неделю.

В своей авторской программе «БесогонТВ» режиссёр затрагивает актуальные вопросы, волнующие современное общество. В золотую коллекцию выпусков «БесогонТВ», которая будет размещена на видеоплатформе, войдут программы, записанные Никитой Михалковым с 2017 по 2024 год. В них поднимаются темы, не теряющие своей актуальности и сегодня.
Первым доступен к просмотру станет выпуск «Почему я не Шарли». В нём режиссёр говорит со зрителями о взбудоражившей в 2015 году весь мир трагедии в редакции журнала «Шарли Эбдо» во Франции. К чему приводят либеральные игры с верой и ценностями миллионов людей? Где кончается та тонкая грань между демократическими свободами и вседозволенностью? И как на самом деле действует псевдодемократия Запада.

Также в ноябре зрители Leo Classics увидят серии «Имперское самомнение при отсутствии Империи» и «Поговорим о культуре» об актуальных проблемах современности и исторических корнях нынешних явлений.

Список всех выпусков можно будет увидеть в телеграм-канале и на странице в VK Leo Classics.

Leo Classics — уникальная видеоплатформа, на которой представлены музыкальные произведения, театральные и танцевальные постановки, киноленты, документальные фильмы по истории и образовательно-просветительские проекты. Проект учреждён Российским фондом культуры в 2023 году.

Предыдущая статья
Музей Мирового океана представит выставку «Капитан Кусто в России»
Следующая статья
«След» признан лучшим сериалом 2025 года

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru