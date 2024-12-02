Финал Международного кинофестиваля Журнала «Богема» / La Boheme Cinema 2024

Мероприятия Международного кинофестиваля Журнала «Богема» проходили в течение всего 2024 г., в том числе на модных выставках: в Крокусе, Москва-Сити, Гостином Дворе, а также в г. Санкт-Петербург на неделе моды Neva Fashion Week. Кинофестиваль выделяется свои особым отношением к индустрии моды.

У кинофестиваля сформированы Жюри и Экспертный совет. Председателем жюри является советский кинорежиссер Хотиненко Владимир Иванович, а в почётные члены жюри входит всеми любимая советская актриса – Людмила Алексеевна Чурсина, которая специально для участников записала видеообращение. Руководителем кинофестиваля

На Кинофестиваль через платформу Filmfreeway пришло 516 заявок из Франции, США, Ирана, стран БРИКС (Китая, Индии) и др. стран.

В лонг-лист попали 147 фильмов, шорт-лист – 44, и 5 декабря 2024 мы узнаем лауреатов. Для церемонии мы выбрали кинозал профильного ВУЗа – Института кино и телевидения (ГИТР), который отметил юбилей – 30 лет в этом году, ведь все помнят, как начиналась богема.