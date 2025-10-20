Собрание Музея нумизматики пополнилось редчайшей таинственной монетой времен Екатерины Великой

Обычно в день рождения принято получать подарки, а Музей международного нумизматического клуба к 10-летию со дня основания сам преподносит сюрприз столице: коллекция пополнилась поистине звездным экспонатом — одной из самых загадочных монет в истории России. Гостям музея представлены 10 рублей 1765 года в экспозиции «Золотые монеты в истории династии Романовых», расположенной в отреставрированных палатах Зиновьевых-Юсуповых XVII века в Большом Афанасьевском переулке.

Сегодня в мире известно всего несколько таких золотых экземпляров. Монета из коллекции Георгия Михайловича (отличительная особенность – наличие отверстия) была опубликована в аукционном каталоге 1939 года и после ее след теряется. В 2025 году на нумизматическом небосклоне вспыхнула новая звезда — был найден второй безупречно сохранившийся экземпляр. Основатель музея, нумизмат и коллекционер Вагит Алекперов вернул уникальный артефакт на родину и одновременно поставил его в один ряд с самыми ценными предметами российской и мировой нумизматики.

Эту монету можно сравнить с такими признанными нумизматическими шедеврами, как Константиновский рубль – 1 рубль 1825 года «С портретом Константина I» (цена – более 2,5 млн долларов) и 5 рублей 1777 года (цена – более 1 млн долларов). Кроме того, существует и золотая монета 20 рублей 1755 года.

Правление последней единодержавной императрицы Российского государства — Екатерины II — ознаменовалось целым рядом преобразований: изменилось административное устройство страны и ее границы, на карте империи возникли новые города, открылись новые учебные заведения, перестроилась финансовая система. Неудивительно, что все это сказалось и на нумизматике. Эпоха Екатерины Великой оказалась на редкость богата на нумизматические диковинки: килограммовые медные рубли для обеспечения бумажных денег — ассигнаций; перечеканенные монеты Петра III, сохранившие черты свергнутого императора под обликом новой правительницы; «грубые чеканки» начального периода правления императрицы, получившие такое название из-за особенностей портрета самодержицы; поддельные голландские дукаты Санкт-петербургского монетного двора и др.

Императрица, чей профиль украсил больше монет, чем у любого другого российского правителя, сама стала причиной появления многих нумизматических раритетов. В золоте это не только снижение веса империалов при сохранении номинала, но и особые монеты для дворцового обихода — золотые полтины, рубли и двухрублёвики, вероятно, использовавшиеся для внутренних расчётов при дворе и карточных игр. Серебряные монеты отличались тщательно проработанным портретом императрицы, который видоизменялся с годами. И многие другие («сибирские монеты», медные перечеканки времен реформы Платона Зубова и пр.). В 1764 году Российская империя и Пруссия подписали союзный договор. В это время император Фридрих II не только принял на себя новые обязательства, но и начал выпуск русской серебряной монеты на Прусских монетных дворах. Было ли это согласовано с русской императрицей или венценосный фальшивомонетчик преследовал свои цели доподлинно неизвестно, однако, по сохранившимся клятвам монетных мастеров, производство таких монет осуществлялось в строжайшей тайне.

Но даже на этом фоне история золотой монеты 10 рублей 1765 года стоит особняком. Первые пробные монеты были выпущены в 1765 г., а чеканка монет рублевого номинала продлилась до начала 1770-х годов. Долгое время исследователи считали, что Фридрих II чеканил только серебряные номиналы, однако в XIX веке в коллекции великого князя Георгия Михайловича появилась диковинная золотая монета – 10 рублей 1765 года, отчеканенные вероятно в Пруссии.

Музей МНК, открытый 7 октября 2015 года, хранит помимо уникальной новинки, приобретенной к юбилею, и другие экспонаты из личной коллекции основателя. Например, знаменитый Константиновский рубль. Все последние пополнения подтверждают статус учреждения как одного из ведущих нумизматических центров мира.