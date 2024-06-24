Солист группы «Парк Горького» Сергей Арутюнов — официальный преемник Николая Носкова

Новым солистом группы «Парк Горького» был объявлен финалист шоу «Голос», исполнитель хита «На Заре 2020» Сергей Арутюнов.

В составе группы «Парк Горького» Сергей Арутюнов дал большой сольный концерт на крупнейшей концертной площадке страны. Специальным гостем был Николай Носков, он вышел на несколько песен, и это стало символичной передачей титула вокалиста «Парка Горького» от Николая к Сергею.

Параллельно с выступлениями с группой Сергей Арутюнов сделал новую версию самого главного хита «Парка Горького» — Moscow Calling. Арутюнов сделал её совместно с автором песни и гитаристом «Парка Горького» Алексеем Беловым. Современная Moscow Calling моментально встала на радио и заняла верхние позиции в чартах. Дуэт Алексея Белова и Сергея Арутюнова был прекрасно принят публикой. После этого артисты решили снять клип, который получился ярким и актуальным. Сейчас его можно увидеть на всех крупнейших телеканалах страны.

Получается, что на данный момент именно в Сергее Арутюнове совместился и новый «Парк Горького» с новыми песнями и легендарный хит первоначального «Парка Горького» Moscow Calling.