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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ART!ШОК выпустил летний гимн «Два краша на крыше»

editor
By editor
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арт!шок - два краша на крыше

На стриминговых платформах вышел танцевальный трек «Два краша на крыше» московского артиста ART!ШОК. Песня попала в редакционный плейлист «ГРОМЧЕ: Поп-музыка» от аудиосервиса «Звук».

«Это романтичная песня в стиле dance-pop о парне и девушке, которые вкрашились друг в друга, беззаботно смакуют каждый миг вместе. Жаркий гимн любви, молодости и движу. Саундтрек крышесносного лета», — рассказал певец.

После проникновенной баллады «Мама» певец вернулся к дискотечным вайбам, присущим его ранним трекам «Тащусь», «Детка Карантин» и «Любимая». За аранжировку и саунд отвечал Роман Цветков (работал с SODA LUV, Антоном Токаревым, White Punk).

За плечами ART!ШОК — 10 синглов, ротация на радио Nara FM, «Земля Плюс» и Hookah Radio, попадание в плейлисты «Родного звука» (Яндекс.Музыка, Spotify) и в Топ-15 песен Jager Music Awards в номинации Young Blood (People’s Choice). Исполнитель участвует в конкурсе «МУЗ ЗАВОД» и готовит ещё несколько релизов до конца года, в том числе два дуэта.

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