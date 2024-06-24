ART!ШОК выпустил летний гимн «Два краша на крыше»

На стриминговых платформах вышел танцевальный трек «Два краша на крыше» московского артиста ART!ШОК. Песня попала в редакционный плейлист «ГРОМЧЕ: Поп-музыка» от аудиосервиса «Звук».

«Это романтичная песня в стиле dance-pop о парне и девушке, которые вкрашились друг в друга, беззаботно смакуют каждый миг вместе. Жаркий гимн любви, молодости и движу. Саундтрек крышесносного лета», — рассказал певец.

После проникновенной баллады «Мама» певец вернулся к дискотечным вайбам, присущим его ранним трекам «Тащусь», «Детка Карантин» и «Любимая». За аранжировку и саунд отвечал Роман Цветков (работал с SODA LUV, Антоном Токаревым, White Punk).

За плечами ART!ШОК — 10 синглов, ротация на радио Nara FM, «Земля Плюс» и Hookah Radio, попадание в плейлисты «Родного звука» (Яндекс.Музыка, Spotify) и в Топ-15 песен Jager Music Awards в номинации Young Blood (People’s Choice). Исполнитель участвует в конкурсе «МУЗ ЗАВОД» и готовит ещё несколько релизов до конца года, в том числе два дуэта.