«Окартофливание»: выгорание и картошка

Из года в год более 50% сотрудников российских компаний отмечают, что их общий уровень стресса в жизни вырос. А количество опрошенных, которые оценивают свой стресс как «сильный» и «очень сильный», за последние два года выросло с 36% в начале 2023 года до 45% в 2025-м. Такие выводы содержатся в исследовании сервиса психотерапии Alter и ресурса для поиска работы и сотрудников hh.ru

По данным Аналитического центра НАФИ, в России более 13 миллионов работающих людей находятся в состоянии профессионального выгорания. Женщины чаще, чем мужчины, сообщают о личном опыте выгорания.

Проект «Окартофливание» фотографа Анастасии Ванинен рассказывает о том моменте, когда человек перестаёт быть просто живым и эмоциональным, а превращается в «функцию» – в набор дел, задач и обязанностей, где настоящие чувства кажутся роскошью, на которую нет времени.

В фотопроекте участвовали 10 героев в 15 локациях. Участники изображены в костюме человека-картошки, показываю, как картофельная «кожура» становится метафора маски, которое они надевают, чтобы спрятать усталость и свои настоящие эмоции. Картошка – образ простой, понятный и добрый, за которым не видно внутренней борьбы. Под этой маской прячется настоящий человек, уставший, но вынужденный продолжать играть свою роль.

«Я создала проект про границу между тем, кем мы есть на самом деле, и тем, кем нас делают обязанности. Я хочу, чтобы зритель помнил о перерыве, искал поддержку и возможность остаться собой, даже когда вокруг всё требует выполнять планы и задачи», – рассказывает Анастасии Ванинен, автор проекта.

Проект «Окартофливаниес об эмоциях, обязанностях и людях, которые живут в режиме постоянной нагрузки, когда дел становится так много, что кажется: некогда просто остановиться и почувствовать себя.

«Как психолог, я вижу в этом тревожный, но крайне важный симптом нашего времени: исследование и фотопроект вместе создают полную картину нарастающей эпидемии выгорания, где статистика чёткими цифрами подтверждает то, что искусство показывает метафорически — мышечное напряжение, отчуждение от собственных эмоций и тотальное истощение, при котором человек действительно сдувается до «функции», пряча уставшую, живую часть себя под защитной, но безОбразной «картофельной кожурой». Этот проект — не просто констатация факта, а мощный визуальный призыв к каждому зрителю распознать в этом образе себя, легализовать свою усталость и, что важно, начать искать поддержку, своё право на паузу и подлинные чувства в мире, который требует бесконечной эффективности» – комментирует проект семейный психолог Мария Губкина.

Фото © Анастасия ВАНИНЕН, автор фотопроектов и выставок «Люди. Места. Дороги», «Яркие люди», «Мы закрыты. Почти».