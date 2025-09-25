Оплата публикаций

Оттенки «Страсти»

Театр Новая опера представил премьеру – оперу Passion / «Страсть»

Театр Новая опера представил премьеру – оперу Passion / «Страсть» современного французского композитора-экспериментатора Паскаля Дюсапена. Будучи учеником Яниса Ксенакиса и одним из известных авторов оперы эпохи постмодерна, он не устает искать новые смыслы и звучания. Его музыкальный язык насыщен интонациями французской речи и фольклора, отсылками к эпохе барокко. Не исключение и «Страсть», 7-я по счету опера композитора, представленная в России впервые год назад на Дягиевском фестивале в Перми дирижером-постановщиком Теодором Курентзисом, солистами, артистами хора и оркестра musicAeterna и танцевальной труппой musicAeterna Dance. Теперь по инициативе Курентзиса это сочинение звучит на сцене Новой оперы при участии того же состава артистов.

Режиссер спектакля Анна Гусева идет за музыкой, в которой слышны элементы барокко – в камерном оркестре звуки клавесина и лютни, манера пения, близкая барочной аутентичной, весьма неплохо воспроизведена солистами Натальей Смирновой и Кириллом Нифонтовым, чьи герои – главные действующие лица, называемые в опере обобщенно – Он и Она. С барокко связана и отсылка к мифологеме «Орфея» Клаудио Монтеверди – Он пытается вывести Её за собой из метафорического Низа, но все попытки тщетны. В данном случае Ей мешают не условия, которые препятствовали Орфею в спасении Эвридики, а неуловимо сменяющие друг друга страсти и страдания, под властью которых Она находится на грани жизни и смерти.

Музыка, ставшая своеобразным комментарием к «Орфею» Монтеверди, психоделически погружает слушателя в пучину разнообразных страстей, которые испытывает Она. Это философско-абстрактное исследование композитором женской страсти как многомерного символа и ее подсознательных стимулов. Исследование чувственное и многообразное. Дополненное столь же многомерным и стереофоничным визуальным рядом.

На сцене три плана – метафора трехмерного бытия: Низ – это подобие Элизиума, как в «Орфее», или символический Ад, который, по замечанию композитора в одном из интервью, находится внутри нас – к нему спускаются две черные лестницы, увлекая в зону оркестровой ямы; Мир людей – сцена, на которой в двух стеклянных коробах показаны многообразные истории из жизни Женщины – из реальных событий, фантазий и снов – она бежит, меняя лица невесты, любовницы, матери, погружаясь всякий раз в новую пучину страстей; и Верх – зеркала, глядящие вниз как два небесных ока – иногда в них проплывают облака, а иногда они отражают происходящее на сцене в новом ракурсе. И так происходит до тех пор, пока огонь не поглотит всё…

Танцевальный ансамбль в органичной и многообразной пластике создает на сцене все новые образы, а музыка под чутким руководством Теодора Курентзиса заставляет вновь и вновь переживать новые состояния Её жизни.

Этот спектакль открывает в театре новый проект МУЗЕЙ В ОПЕРЕ / ОПЕРА В МУЗЕЕ, основанный на идее синтеза языка искусств, направленной на нивелирование границ сценического и изобразительного, эфемерного и материального. Устроители – Новая Опера и Московский музей современного искусства (MMOMA) при участии Фонда Потанина в рамках благотворительной программы «Музей без границ» – таким образом формируют открытое культурное пространство, помогая глубже исследовать траектории современного искусства.
Показы оперы Passion / «Страсть» сопровождаются выставкой «Референсы», расположенной в фойе театра Новая Опера. Живописные и скульптурные объекты выставки, созданные нашими современниками, призваны помочь зрителям погрузиться в атмосферу спектакля и процесс его создания. Алексей Трегубов, известный театральный художник, возглавляет работу по этому проекту.

Это первый перформативно-выставочный совместный творческий проект в таком формате. Начавшийся с оперы Дюсапена в сентябре 2025-го, он продлится в течение всего сезона 2025/2026. Все события проекта будут посвящены 80-летию со дня рождения основателя театра Новая Опера, маэстро Евгения Владимировича Колобова (1946–2003). Так театр Новая Опера продолжает воплощать принципы, заложенные им. Он смело шел против устоявшихся традиций, обращаясь к первоначальным версиям опер, создавая свои редакции партитур (вплоть до их «перекраивания»), исполняя неизвестные в России сочинения и заявляя своим творчеством, что опера – не «музей», а живое пространство современного искусства.

В программе проекта запланировано нескольких взаимосвязанных событий. Опера «Страсть» составила первую главу в этом цикле. Во второй части проекта здание ММОМА на Петровке, 25 станет местом проведения оперы-выставки «Борис Годунов», которая откроется в марте 2026-го. Связующей нитью между начальной и конечной точками проекта станет серия дискуссий «Между / In between»: творческие встречи, беседы, лекции будут проходить в течение сезона на разных площадках.

Евгения АРТЕМОВА,
Автор фото – Екатерина ХРИСТОВА.
Фото предоставлены Пресс-службой театра Новая Опера

