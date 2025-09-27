Оплата публикаций

Стал известен шорт-лист Международной литературной премии «История будущего»

Фото предоставлено пресс-службой Фонда «Атом»

Оргкомитет Международной литературной премии в области научной фантастики «История будущего» (учреждена Фондом содействия развитию научных, просветительских и коммуникационных инициатив «Атом» при поддержке госкорпорации «Росатом») объявила о формировании шорт-листа по итогам первого этапа голосования.

В список вошли 27 лучших рассказов, отобранных из более чем 2400 заявок, поступивших от авторов со всего мира. География финалистов подчеркивает глобальный масштаб премии и всеобщий интерес к жанру научной фантастики. Свои работы представили писатели из России, стран Африки, Азии, Южной Америки, Китая и Европы. Все произведения объединяет общая тема – поиск и воплощение образа оптимистичного будущего, в котором технологии служат во благо человечества, способствуют преодолению глобальных вызовов и раскрывают лучшие грани человеческого духа.

Отбор работ был непростым. Председатель жюри, известный российский писатель-фантаст Андрей Геласимов, прокомментировал: «Перед нами стояла сложнейшая задача – выбрать несколько десятков рассказов из огромного массива талантливых и самобытных произведений. Мы были поражены не только количеством, но и достаточно высоким качеством присланных работ. Авторы со всей планеты предложили свои, подчас неожиданные, но яркие и полные надежды версии завтрашнего дня. В этих историях порой есть уникальный взгляд на то, как человечество может использовать свой потенциал для созидания».

«Мы видим, как научная фантастика перестает быть просто литературным жанром, а становится мостом между смелыми идеями и реальными технологиями, – отметил директор Департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Андрей Тимонов. – Предложенные авторами нарративы прекрасно отражают тренды современной науки: интерес к устойчивому развитию, зеленой энергетике, искусственному интеллекту и освоению космоса. Поддержка такой премии – это инвестиция в будущее, вдохновение для нового поколения ученых, инженеров и мечтателей, которые будут строить этот мир завтра».

Экспертное жюри определит победителей в трех главных номинациях: «Лучший рассказ», «Лучший рассказ для детей и подростков» и «Лучший рассказ на иностранном языке».

