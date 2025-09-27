«Музыка – это тоже бизнес»: Маша Журавлёва о хитах, работе и поиске себя  

Молодая, успешная, красивая и творческая Маша Журавлёва отлично совмещает большой бизнес и музыкальную карьеру. Девушка уверена, что между этими сферами много общего, а в основе всего — самое настоящее творчество. Мы поговорили с Машей и узнали, как она всё успевает, как решила стать певицей и что у неё в планах.

– Как началась твоя осень, и чем планируешь порадовать своих слушателей в ближайшее время?

– Осень началась чудесно, радует своей прекрасной погодой! Хочется подольше наслаждаться тёплыми днями как можно дольше. На осень у меня много планов, целей — хочется закончить этот год классно, продуктивно. В конце сентября выходит мой новый трек про любовь, а точнее — про сложные отношения.

– Расскажи, пожалуйста, с чего начался твой путь в музыкальную индустрию?

– Если честно, во мне всегда был этот творческий порыв. Я записывала песни еще с подросткового возраста, и для меня это было классное хобби. В 21 я попала на лейбл к большому продюсеру, и меня это так воодушевило, мне так все понравилось! Вся эта внутрянка музыкальной индустрии так вдохновила, что я решила заниматься творчеством уже серьезно.

– Ты сменила три псевдонима. С чем это было связано, и как ты нашла «свое» имя?

– Да, я действительно меняла несколько псевдонимов — искала себя, росла и поняла, что псевдоним — это всё-таки не моя история, потому что я есть я, и та музыка, которую я делаю, представляет меня как личность. Не хочу прятаться за каким-то псевдонимом. Это моя позиция, личное мнение, которое, возможно, сработало именно в моём случае.

– Многие артисты занимаются не только музыкой, но и другими проектами. Как тебе удается совмещать музыку и бизнес?

– У меня большие амбиции, и мне в целом интересен бизнес с разных сторон. Музыка — это же тоже бизнес, и в нём, как и в любом другом бизнесе, есть свои правила, свои отличия и схожести со всеми другими бизнесами. Я бы сказала, что не разделяю бизнес музыкальный с другим бизнесом, потому что это всё так или иначе про творчество. А как мне удается совмещать? Я просто умею собирать команду, которая помогает добиваться целей.

– Какие творческие коллаборации ты хотела бы реализовать в будущем? Для чего артисту нужны коллаборации (на твой взгляд)?

– Думаю, коллаборации имеют смысл, когда у артистов похожие аудитории и можно порадовать своих слушателей. Когда два классных артиста объединяются, когда близкие по духу музыканты делают что-то вместе, получается красивая песня, которая обязательно находит своего слушателя. Что касается моих коллабораций, пусть это пока останется секретом.

– Какие инструменты нужны артисту сегодня для продвижения?

– Талант, много трудолюбия, везения, потому что мы все знаем, что именно хиты двигают индустрию. Артистам нужно писать песни, искать свой звук, свой образ, снимать очень много контента, делиться им на всех площадках, чтобы как можно больше людей услышали тебя — это крутой и бесплатный способ продвижения своего трека.

– Твои творческие планы на ближайшее время.

– Планирую писать песни, снимать контент, больше выходить медиапространство не только как музыкант, но как личность, предприниматель, и ждать свой хит!