Жасмин открыла Международный инклюзивный форум креативных индустрий

В Москве стартовал Международный инклюзивный форум креативных индустрий, художественным руководителем которого стала певица Жасмин. Артистка открыла мероприятие вместе с дочерью Маргаритой, подчеркнув, что главная миссия форума — поддержка талантов особенных детей и создание пространства, где творчество становится доступным каждому.

«Когда я думала о форуме, я представляла себе много людей, у которых внутри есть яркий свет. И я уверена: наше мероприятие — возможность этому свету пролиться в мир. Пусть Международный инклюзивный форум креативных индустрий станет местом, где таланты наших детей расцветут, мечты обретут форму, и где все мы научимся не просто принимать различия, а радоваться им», — отметила в своей приветственной речи Жасмин.

Особенным моментом торжественного открытия стало выступление дочери артистки — Маргариты. Юная певица представила песню о дружбе, написанную специально к событию: «Я так рада быть частью форума. Безумно классная атмосфера, все улыбаются и радуются. Чувствуется, как будто мы все одна большая семья. Я знаю, что музыка помогает людям быть вместе, соединяет их. Свою новую песню я дарю всем участникам. Пусть она станет гимном дружбы и доброты».

Сюрпризом вечера стало появление на сцене Родиона Газманова, который спел дуэтом с юной участницей с ОВЗ. Их номер — символ поддержки инклюзивных ценностей и единения всех талантливых людей, независимо от их особенностей.

С яркой концертной программой на церемонии открытия также выступили артисты инклюзивной студии «Сны Алисы», которая является частью масштабного проекта по развитию центров инклюзивной культуры, идеологом которого выступает Жасмин.

Помимо этого, гости форума стали зрителями яркого шоу с современным балетом, воздушной гимнастикой, цирковыми номерами и уникальными спецэффектами. В завершение церемонии открытия Жасмин исполнила песню «Мы похожи» и вновь подчеркнула важность объединения людей из разных стран. По её словам, искусство не знает границ, а такие встречи дают каждому участнику возможность проявить себя, обменяться опытом и ощутить силу совместного творчества.

Международный инклюзивный форум креативных индустрий, организованный АНО «Евразия» совместно с благотворительным фондом «Семейная в помощь», собрал около тысячи участников из России, стран СНГ, Абхазии и Грузии. Это дети и молодые люди с инвалидностью и ОВЗ, а также нейротипичные участники. В течение четырёх дней они будут учиться, общаться, создавать и вдохновляться. На закрытии форума зрителей ждёт ещё один особенный подарок — спектакль «Буратино и Золотой ключик», подготовленный совместно со студией «Сны Алисы».