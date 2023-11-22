Страсть и строгость. В ГМИИ имени А. С. Пушкина представили испанскую коллекцию

Сурбаран Франсиско. Благословляющий Младенец Христос. ГМИИ им. А.С. Пушкина

Эль Греко, Диего Веласкес, Франциско де Сурбарана, Хусепе де Рибера, конечно, Гойя, Мурильо и Пабло Пикассо. Два главных художественных собрания Москвы и Санкт-Петербурга - ГМИИ имени А. С. Пушкина и Государственный Эрмитаж, а также Смоленский государственный музей-заповедник и Тверская областная картинная галерея впервые за 90 лет показывают испанскую живопись.

Она строга и страстна одновременно, насыщенна цветом и настроением, богата мотивами истории и мореплавания. В ней жили испанские гранды, аристократия, простые пастухи, продавщицы фруктов и рыцари (доспехи делали даже для собак). Строжайший церемониал испанского двора, как и его многочисленные тайны, интриги, могущество инквизиции и её же жестокость, дела королевские и колониальные - все это отразилось не только в истории Испании, но и в её живописи, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве, графике.

Портреты Диего Веласкеса выписаны с дивно точностью и вниманием к некрасивой чопорности испанских королевских особ. Библейские мотивы, изображения Иисуса Христа в детстве - величественны, как могут быть величественны испанские средневековые соборы, но всё одновременно проникнуто набожностью, верой и трогательностью. В натюрмортах присутствуют диковинки, привезённые из дальних стран. То данность испанского могучего флота и его капитанов, завоевателей и пиратов. Мавританский стиль виден как в живописи, так и керамике, предметах мебели - никуда не уйдёшь от арабского наследия. Витиеватость сюжета, зелёные, синие, песочные цвета - отсылка к тому, что подарила природа.

Христианская и мусульманская культуры соединили под палящим солнцем Испании, её горами, жёлтым песком, страстью танца фламенко и работницы табачный фабрики Кармен, таинственного заклинания змей и узорами дворцов в Кордове. Испания - страна, где бушует страсть, прикрытая строгим воротником, где есть место иронии и лукавству, серьёзному и печально у взгляду.

Марина АБРАМОВА