Росписи арт-объектов в режиме реального времени, кастомизация, паблик-токи, лекции, просмотр кино и многое другое ждет гостей фестиваля «СТРИТАРТЕРИЯ FEST», который пройдет в креативном пространстве «Новый Манеж» с 6 по 8 октября. Организатором мероприятия выступает Московский продюсерский центр при поддержке Департамента культуры города Москвы.

Пространство «Нового Манежа» все три дня будет разбито на две тематические зоны: в одной из них представят миниатюры работ победителей Всероссийского арт-проекта «Контуры Культуры» и произведения других современных художников с возможностью погружения в виртуальную реальность. В другой состоится интерактивная программа с выступлениями творческих деятелей, кураторов, экспертов из самых разных областей –– не только искусства, но и пиара, рекламы, дизайна, новых технологий и многих других. Они расскажут гостям фестиваля о том, как создаются крупнейшие Арт-фестивали в стране, какие возможности город дает представителям искусства, о тенденциях в сфере культуры, урбанистики и других направлений, поделятся секретами своих профессий. Также на площадке будут работать книжный корнер и диджитал-выставка. Вход на мероприятие бесплатный, необходимо только зарегистрироваться на сайте фестиваля.

«Спектр тем мероприятия очень широкий: от рекламы до архитектуры, от уличного искусства до арт-перформансов прямо на площадке “Нового Манежа”. Главная идея фестиваля заключается в том, чтобы создать плодотворную среду для диалога и укрепить связи между представителями сфер, которые работают над улучшением городской среды. Это люди самых разных сторон индустрии: будь то художники, медиаэксперты, дизайнеры, урбанисты или девелоперы. В этом плане “СТРИТАРТЕРИЯ FEST” станет импульсом к развитию потенциала столицы. Также будет интересно и тем, кто увлекается искусством или в будущем планирует связать с ним свою профессиональную деятельность», - сказала заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы Ака Марзаева.

Гостей фестиваля ждет мастер-класс от компании светодизайна «Лаборатория Света», где можно будет попробовать себя в Арт-освещении городских скульптур.

Молодым авторам организаторы предоставляют уникальную возможность - презентовать себя и свое творчество профессиональному сообществу и гостям фестиваля, которые потенциально могут стать заказчиками, работодателями или просто поклонниками. Презентация будет проходить в формате открытого микрофона с ограничением по времени.

«Наша задача показать, что у культуры нет граней, ведь ее различные виды –– фотография, кино, цифровое искусство и другие –– существуют обособленно и в синтезе одновременно, проникая одно в другое. Важно, чтобы это сплетение не просто существовало во вне, но и было интегрировано в город, в повседневность и мысли людей. Слоган фестиваля «Когда город становится искусством» полно отразил эти смыслы, которые мы перенесли на площадку его реализации. Подробнее об этом будет в нашем арт-лектории, спикерами которого выступят эксперты арт-сообщества, в том числе коллекционеры, арт-директоры и дизайнеры, архитекторы и лидеры сферы медиа», - отметила куратор проекта, арт-директор Московского продюсерского центра Юлия Юрченко.

В завершении каждого дня фестиваля пройдут кино-вечера от Московской школы кино - можно будет узнать основы художественной постановки, секреты визуальной составляющей в рекламе, клипах и фестивальном кино.

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