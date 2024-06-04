Студенты Академии Игоря Крутого раскрыли свои таланты

В зале Московского молодежного центра «Планета КВН» с большим успехом прошел традиционный творческий отчетный концерт студентов Академии Игоря Крутого. В этот вечер на сцену вышли около 350 детей и подростков из Москвы и филиалов Академии в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре, Казани, Ярославле и Воронеже.

Каждый год вместе со своими педагогами, профессиональной командой режиссеров, продюсеров и сценаристов студенты готовят масштабную программу, во время которой показывают зрителям тому, чему обучились за год в Академии. Тема отчетного концерта в этот раз звучала как «Старые песни по-новому» — это были музыкальные хиты в совершенно новом исполнении. Дети из младших и средних групп выступили со своими любимыми песнями из кинофильмов и мультиков: «Луч солнца золотого», «До чего дошел прогресс», «Ветер перемен» и др. Студенты постарше подготовили не менее яркие творческие номера с хитами: «Трава у дома», «Там, где клен шумит», «Замечательный сосед» и др. За зажигательную хореографию отчетника отвечали студенты из шоу балета Академии OwnWave.

Особо зрители отметили попурри от группы студентов «Шоумен» и поппури песен про спорт в исполнении Хора Академии Игоря Крутого. Очень тронул всех номер «Год любви» в конце которого в зал были эффектно выпущены надувные шары в форме сердец. Юные таланты завершили концерт общим исполнением хита «Песня остается с человеком». Многие студенты, впрочем, как и их родители, не скрывали своих эмоций: «Это было невероятно круто и трогательно до слез! Жалко расставаться на лето, обязательно увидимся в новом учебном году», — поделились своими впечатлениями молодые артисты. Музыка, теплые объятия, слезы радости, слова благодарности в адрес педагогов и организаторов вечера, море цветов и неподдельных эмоций — всё это стало торжественным апофеозом отчетного концерта и подтвердило, что студенты очень плодотворно провели творческий учебный год в стенах Академии Игоря Крутого.

Однако многие студенты не пожелали расставаться с любимой Академией на всё лето и решили устроить себе каникулы вместе с креативной творческой командой. В этом году организованы сразу два крутых мероприятия для детей и подростков. С 16 по 28 июня в Москве в Академии Игоря Крутого пройдет традиционный творческий интенсив «ЛЕТНИЙ VIBE» в программе которого будут фан-встречи со звездами, мастер-классы, вокальный конкурс и многие другие интересные мероприятия. Но это еще не всё! В этом году Академия с 20 по 28 августа организовывает для всех влюбленных в музыку кэмп «НОВАЯ ВОЛНА» в Сочи. В его программе планируются фан-встречи со звездами, бэкстейджи и репетиции «Новой волны», баттлы «Битва талантов» (победитель примет участие в съемках «Рождественской песенки года») и многое другое.

Академия не прекращает свою активную деятельность ни на один день: в ее стенах уже ведется набор на следующий год на вокальное и инструментальное направления, курсы «Артист эстрады» и «Вокалист», актерское мастерство, ораторское искусство, факультет продюсирования, школу кинобизнеса и многие другие творческие направления не только для детей и подростков, но и для взрослых.