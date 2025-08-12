Студенты МХПИ завоевали бронзу на юбилейном конкурсе «Сады и люди»

VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

студенты мхпи
Фото © пресс-служба МХПИ

Команда из четырех студенток кафедры «Медиа и Дизайн» Московского художественно-промышленного института (МХПИ) заняла третье место в номинации «Сад-терраса» на юбилейном конкурсе «Сады начинающих»-2025 в рамках фестиваля ландшафтного искусства «Сады и люди» в Главном ботаническом саду РАН. Елизавета Шелкунова, Елизавета Кравчук, Эрика Неринг и Рената Татьянина — все четвертокурсницы направления «Дизайн среды» — создали сад по мотивам «Пещеры горного короля» Грига.

МХПИ участвует в этом конкурсе уже девятый год подряд, начиная с 2017 года. За это время студенты неизменно попадают в тройку призеров — завоевывали и первые, и вторые, и третьи места.

«Каждый год наши новые студенты представляют свежие интересные проекты, — рассказывает доцент кафедры «Медиа и Дизайн» МХПИ Надежда Московенко. — И в этом году команда снова подтвердила высокий уровень подготовки, войдя в тройку лидеров».

История началась за месяц до конкурса, когда Надежда Московенко предложила студентам принять в нём участие. Но тему объявили лишь в день начала — она прозвучала загадочно: «Линия красоты, но что-то пошло не так». Команда решила обыграть ее через музыку Эдварда Грига.

«Мы создали концепцию, где дорожка, словно музыка, закручивается и уводит вглубь событий, — объясняет участник команды Елизавета Шелкунова. — За туями выглядывает горка, по которой неуклюжие тролли-кашпо несут сияющие кристаллы — цветы и травы. Но, спеша, они роняют их у подножья горы, и самоцветы прорастают, превращаясь в удивительный сад».

На воплощение идеи дали всего два дня. Работа осложнялась капризной погодой и техническими вызовами.

«Мы впервые сталкивались с подобной реализацией, — рассказывает участница команды Эрика Неринг. — Погодные условия были не самыми располагающими: дождь, ветер, сильное солнце. Каждая минута была важна, поэтому приходилось набираться терпения и продолжать работать».

На ограниченных 15 квадратных метрах каждый элемент имел значение. Самый курьезный момент случился накануне финального дня — команда поняла, что забыла спланировать саму террасу для номинации «Сад-терраса». Пришлось срочно переделывать план ночью.
Ключевым решением стало расположение кашпо каскадом — они имитировали движение неуклюжих троллей. Этот элемент отметили многие участники и наставники конкурса.

Среди конкурентов из Москвы, Симферополя и других регионов проект МХПИ выделялся легкостью подхода. Презентация тоже получилась необычной — команда предложила жюри посидеть на террасе и послушать произведение Эдварда Грига с закрытыми глазами.
На конкурсе команде по жребию достались наставники Юлия Крылова и Наталья Козубова. Надежда Московенко — член Творческого Союза Дизайнеров и Имиджмейкеров, член Творческого союза художников России и практикующий ландшафтный дизайнер — курировала подготовку от института.

Теперь у команды есть бронзовая награда и бесценный опыт воплощения музыкальной концепции в живом саду за два дня работы в непростых условиях.

