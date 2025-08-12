VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RU«Премия Читателя – 2025»: объявлен лонг-лист 10-го сезона

«Премия Читателя – 2025»: объявлен лонг-лист 10-го сезона

editor
By editor
82
заглушка

Оргкомитет Всероссийской литературной «Премии Читателя» опубликовал длинный список книг десятого сезона. С этого года номинация «Документальная проза (Non-Fiction)» стала «плавающей», в 2025 году научно-популярные книги и эссеистика не оцениваются, поэтому лонг-лист выглядит не столь внушительным, как прошлогодний.

На основе читательского спроса в 51 библиотеке России и на портале ЛитРес в длинный список вошли 87 книг отечественных писателей, изданных в 2024 году и чаще всего запрашиваемых читателями в библиотеках страны.

«Длинные списки премии – это такой барометр изменчивости читательских пристрастий, — отмечает Евгений Харитонов, куратор «Премии Читателя», писатель, критик. — Ещё буквально год назад мы наблюдали массовое «вторжение» молодёжной литературы, потеснившей и традиционный мейнстрим, и даже «взрослую» фантастику. Список этого года демонстрирует, с одной стороны, некоторую убыль издательских импринтов, а с другой, возвращение на свои позиции авторов литературного мейнстрима. Но главная особенность этого года – довольно высокий процент (а, значит, и высокий читательский спрос на эти книги) новой военной прозы, посвящённой событиям СВО».

Предыдущая статья
Студенты МХПИ завоевали бронзу на юбилейном конкурсе «Сады и люди»
Следующая статья
В Калининграде прошли спортивные выходные с «Русскими Перцами»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru