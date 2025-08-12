«Премия Читателя – 2025»: объявлен лонг-лист 10-го сезона

Оргкомитет Всероссийской литературной «Премии Читателя» опубликовал длинный список книг десятого сезона. С этого года номинация «Документальная проза (Non-Fiction)» стала «плавающей», в 2025 году научно-популярные книги и эссеистика не оцениваются, поэтому лонг-лист выглядит не столь внушительным, как прошлогодний.

На основе читательского спроса в 51 библиотеке России и на портале ЛитРес в длинный список вошли 87 книг отечественных писателей, изданных в 2024 году и чаще всего запрашиваемых читателями в библиотеках страны.

«Длинные списки премии – это такой барометр изменчивости читательских пристрастий, — отмечает Евгений Харитонов, куратор «Премии Читателя», писатель, критик. — Ещё буквально год назад мы наблюдали массовое «вторжение» молодёжной литературы, потеснившей и традиционный мейнстрим, и даже «взрослую» фантастику. Список этого года демонстрирует, с одной стороны, некоторую убыль издательских импринтов, а с другой, возвращение на свои позиции авторов литературного мейнстрима. Но главная особенность этого года – довольно высокий процент (а, значит, и высокий читательский спрос на эти книги) новой военной прозы, посвящённой событиям СВО».