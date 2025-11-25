Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваСудьба и мода: в Москве состоялось фэшн-шоу в стиле неофолк, вдохновленное старославянскими...

Судьба и мода: в Москве состоялось фэшн-шоу в стиле неофолк, вдохновленное старославянскими мифами

editor
By editor
35
отлично - фэшн - шоу

В Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова ярким театрализованным фэшн-шоу завершился VIII Международный Форум выпускников креативных индустрий «Отлично!». Кульминацией форума стал показ, художественной основой которого стали образы старославянской мифологии, переосмысленные в современном ключе направления неофолк.

Форум «Отлично!», который прошел с 19 по 21 ноября при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив, традиционно объединил лучших молодых дизайнеров, художников и экспертов из России, стран СНГ и БРИКС. Творческим итогом трех дней профессионального общения стал показ коллекций 12 дизайнеров из ведущих вузов страны.
Центральной идеей шоу стала концепция, построенная вокруг образа богини судьбы Макоши и двух ее спутниц – Доли и Недоли. Драматургия действа разворачивалась через метафору вечного круговорота веретена и цикл четырех времен года, что создало эффектную и смыслоемкую историю.

«Мы хотели сделать не просто шоу, а вложить в него смысл, – поделился режиссер фэшн-показа Вадим Сысоев. – Стилистика неофолка, славянские богини стали для нас режиссерскими инструментами, помогли сочинить это театрализованное действие. Для нас важна именно театрализация, а не просто эффекты. Наши модели были не просто моделями, а полноценными артистами действия».

По словам одной из организаторов показа Полины Гуровой, зрители вместе с героинями прожили все четыре времени года – от пробуждения до покоя. «В этом мире все циклично и поддается вечному круговороту веретена судьбы – любовь, красота, природные явления и, конечно же, мода», – отметила она.

Фэшн-шоу стало не только зрелищной демонстрацией талантов выпускников, но и символическим завершением основной миссии форума – объединения креативных умов для создания синергии и великих проектов. Для многих молодых дизайнеров такое событие – это реальный шанс быть замеченными ведущими работодателями индустрии, такими как АВИТО, РЖД, «Союзмультфильм» и Студия Артемия Лебедева.

отлично - фэшн - шоу

отлично - фэшн - шоу

отлично - фэшн - шоу

отлично - фэшн - шоу

отлично - фэшн - шоу

отлично - фэшн - шоу

отлично - фэшн - шоу

отлично - фэшн - шоу

отлично - фэшн - шоу

отлично - фэшн - шоу

отлично - фэшн - шоу

отлично - фэшн - шоу

отлично - фэшн - шоу

Фото: предоставлено пресс-службой

Предыдущая статья
От Ржева до Запорожья: как 300 фотографов оживили историю России в проекте «ИСТОРИЯ.РФ»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru