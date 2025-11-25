От Ржева до Запорожья: как 300 фотографов оживили историю России в проекте «ИСТОРИЯ.РФ»

Фестиваль творческой фотографии «ИСТОРИЯ.РФ» завершил прием работ, подведя впечатляющие итоги. Конкурс стал настоящим творческим марафоном, в котором приняли участие более 300 фотографов, приславших более 1500 работ. Их главной задачей было показать памятники воинской славы, мемориальные комплексы и поля сражений в новом, выразительном и неожиданном ракурсе.

Участники из 60 регионов России, а также фотографы из Швейцарии, Китая, Сербии и Латвии (вне конкурса) запечатлели монументы разных эпох — от советских памятников до современных объектов, установленных Российским военно-историческим обществом. Благодаря их работам, зрители могут виртуально путешествовать от Мурманска («Воинам Полярной дивизии») до Луганска (Мемориальный комплекс «Острая могила») и от Ржева до Севастополя (Константиновский равелин).

Лучшие из этих работ уже представлены на масштабной выставке под открытым небом в Парке Победы на Поклонной горе. Экспозиция из 12 крупноформатных работ доступна для бесплатного посещения всем гостям парка.

Теперь фестиваль готовится к своему главному событию. 26 ноября 2025 года в Музее военной формы торжественная церемония награждения победителей. В этот день будут объявлены имена лучших авторов, чьи работы не только получат дипломы и призы. Гостей также ждут лекции от ведущих экспертов индустрии и праздничный концерт. А еще запланировано долгожданное специальное событие — презентация итогового каталога фестиваля. Это профессионально изданный альбом, в котором собраны самые выразительные и пронзительные работы участников, запечатлевшие мемориалы и памятники воинской славы. Каталог станет важной частью творческого наследия проекта и будет интересен как профессиональным фотографам, так и всем ценителям истории и искусства.

Организатором Фестиваля творческой фотографии «ИСТОРИЯ.РФ» является Общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество». Мероприятие реализуется при поддержке Министерства Просвещения Российской Федерации в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».