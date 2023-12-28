Светская вечеринка на открытии флагманского бутика SOLANGEL в столице

Irena Soprano рада объявить о открытии своего флагманского бутика, который представляет собой новый этап в развитии бренда. Открытие бутика прошло в последнюю неделю декабря 2023 года на парке Победы.

Среди почетных гостей, присутствовали такие известные личности, как Нюша, Аделина Сотникова, певица Лоя, Юлия Лысенко, Анна Белан, Жанна Эппле, Анна Калашникова, Юлия Смирнова, Анна Бутман, Дарья Михалкова и многие другие.

Они вместе с другими знаменитостями и представителями индустрии моды и красоты оценили шикарные кристальные платья SOLANGEL и ателье премиум-класса SOL ATELIER. В этот день гости могли насладиться прекрасными диджей-сетами, получить уникальные подарки и увидеть совместный показ коллаборации с брендом Humerus, который основал Шувалов Денис.

Открытие флагманского бутика Irena Soprano стало ярким событием в мире моды и стиля, подтверждая позицию бренда как одного из ведущих в индустрии.