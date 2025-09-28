Оплата публикаций

«Свои» начинают новые осенние расследования

Свои
Фото © пресс-служба Пятого канала

«Свои» — команда лучших экспертов из разных структур, которые объединились, чтобы разгадывать самые нетривиальные детективные загадки. У каждого из них свой характер, свои слабости и суперспособности. Герои опять покажут, что способны удивлять друг друга и зрителя.

В новом сезоне Алиса Туманова протестирует на себе готический макияж, чем серьезно напугает своего напарника. Верочка заведет переписку на сайте знакомств, но вскоре выяснит, что её собеседник не тот, за кого себя выдает. А вот Гриша решит завязать со знакомствами в интернете и начнет учиться писать картины. Спицина будут одолевать мысли о детях. До свадьбы с Элечкой у Антона были романы, а потому возможность отцовства и наличие неизвестных ему наследников он не исключает. Фазик найдет на месте преступления шпица и будет носить его с собой везде, пока не найдет хозяйку собаки. Из Таджикистана внезапно приедет его мама, чтобы женить сына, и остановит свой выбор на Верочке…

Ольге Метелице срочно потребуется помощь. Экстрасенс не сможет истолковать свои видения и обратится к опыту шаманов. У Литвинова обострится гастрит. Спасением может стать строгая диета, но из-за расследования гибели кулинарного блогера оперативнику придется иметь дело с множеством гастрономических соблазнов. Он не выдержит, съест ведро куриных окорочков с соусом и попадет в больницу. 

Андрей Чуманов, исполнитель главной роли Гениуса в сериале «Свои»:

— В новых сериях Геннадий Павлович откроет для себя мрачный мир готов, лишний раз убедится, что его напарница Алиса Туманова — не только отличный специалист, но и мастер перевоплощений. Благодаря своему уникальному методу Гениус выяснит, что кладбище не всегда является местом упокоения усопших. А ещё судьба напомнит ему, что любви все возрасты покорны!

