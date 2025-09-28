Оплата публикаций

Народный артист СССР Владимир Минин награжден Золотой медалью им. П.И. Чайковского

Владимир Минин и Светлана Кобзарь. Фото предоставлено РМО
Владимир Минин и Светлана Кобзарь. Фото предоставлено РМО

Хор Минина открыл сезон 2025-2026 исполнением «Маленькой торжественной мессы» Дж. Россини. Событие прошло 23 сентября в Концертном зале имени П.И. Чайковского. Это сочинение — визитная карточка коллектива. В 1979 году именно Хор Минина вернул его на отечественную концертную сцену после более чем ста лет забвения.

«Возрождение забытых шедевров и сохранение культурного наследия — одна из ключевых задач Русского музыкального общества. Мы рады, что вместе с нашими друзьями из компании «Фармасинтез» помогли представить московской публике это грандиозное произведение в исполнении легендарного коллектива», — отметила исполнительный директор РМО Светлана Кобзарь.

Перед началом концерта основатель, многолетний художественный руководитель, ныне президент коллектива Владимир Николаевич Минин был награжден Золотой медалью имени П.И. Чайковского — за выдающийся вклад в развитие музыкальной культуры.
«Медаль имени П.И. Чайковского — знак нашей глубочайшей благодарности и признания заслуг Маэстро Минина. Для меня особая честь вручить ее лично Владимиру Николаевичу», — сказала С. Кобзарь.

«Концерт особенный — сегодня нас слушал сам Минин, — сказала солистка Большого театра Ксения Дудникова. – Огромная ответственность! Благодарна художественному руководителю и главному дирижеру коллектива Тимофею Гольбергу за кропотливую работу на репетициях. Рада, что всё получилось».

