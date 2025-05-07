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«Священный ход Истории – Победа ради Жизни на Земле»: в Москве открылась выставка к 80-летию Великой Победы

editor
By editor
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Валерий и Наталья Черкашины. Ветераны. Мерцающее время
Валерий и Наталья Черкашины. Ветераны. Мерцающее время

Фонд развития русской культуры Елены Крафт-Павловой открывает выставку современных художников, посвященную 80-летию Великой Победы. В экспозиции будут представлены произведения искусства Алексея Беляева-Гинтовта, Валерия и Наташи Черкашиных, Виталия Копачева, Александра Сплошнова, Галины Хайлу, Димы Шмеля, Дмитрия Плоткина, Екатерины Прейс, Константина Худякова, Сергея Полупанова и Сергея Марченко.

Первая часть проекта — передвижная выставка «Уголь Донбасса» — включает портреты героев СВО, написанные талантливым художником Сергеем Марченко. Он углём на грубой крафтовой бумаге изобразил реальных жителей, волонтеров, медиков и участников спецоперации – некоторых героев своих работ Сергей Марченко знает лично. В 2011 году Комиссией по общественным наградам и вопросам увековечивания он награжден орденом «Служение искусству» 1 степени. Весной 2025 года его выставка успешно прошла в Риме – здесь показали репродукции работ художника. В России ее показали в более чем 55 городах и интерес к этой уникальной экспозиции только растет.

В рамках выставки «Священный ход Истории — Победа ради Жизни на Земле» в галерее будет представлен «Бессмертный полк» — портреты и исторические архивы дедов и родственников российских художников — участников Великой Отечественной Войны. Работы авторов этой экспозиции станут связующей нитью истории, которая соединяет героическое прошлое России и её героическое настоящее. На выставке будут представлены картины известных российских художников на тему Верности и Любви, а также исполнения священного долга по Защите Отечества, который предполагает максимальную жертвенность героев и максимальную верность их матерей, жен и сестёр.

«Ни для кого не секрет, что Великая Победа — итог героизма воинов, а также их духовной и моральной поддержки со стороны близких, родственников, членов их семей. Матери и жёны ждут своих детей и мужей, и пока мужчины проливают кровь на поле боя, женщины проливают слёзы и молятся Господу о спасении и сохранении жизни своих дорогих мужчин. Жизнь продолжается..», – говорит основатель Фонда и галереи Елена Крафт-Павлова.

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