Выставку «Адрес памяти – Воскресенское» представили в МВК РАХ

Российская академия художеств, Министерство культуры Республики Башкортостан и Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова представляют выставку «Адрес памяти — Воскресенское», приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Экспозицию составили избранные произведения из коллекции Воскресенской картинной галереи: более 100 произведений живописи, графики, скульптуры и декорационного искусства, созданные в период 1939–1986 годов всемирно известными русскими художниками, многие из которых были членами Академии художеств СССР и РАХ. Среди авторов — такие классики советского изобразительного искусства, как Г.М. и К.В. Коржевы, А.П. Ткачёв (одна из экспонирующихся картин выполнена им совместно с С.П. Ткачёвым), В.И. Иванов, П.П. Оссовский, А.А. и С.А. Тутуновы, И.А. Попов, В.Ф. Стожаров, А.Ф. Суханов, К.Ф. Власова, В.З. Пурыгин, В.Н. Гаврилов, А.П. Горский, Е.Е. Григорьева, В.А. Бабицын, А.К. Вериго, В.А. Дрезнина, Р.С. Затуловская, Р.А. Кобозев, И.Л. Мануйлов, Т.А. Осипова, В.Г. Фёдоров, И.В. Сорокин, И.Д. Архипов, В.А. Будихин, П.Л. Бунин, В.И. Винокур, Н.Г. Гольц, Ю.В. Дворецкий, И.С. Кусков, В.И. Меньшиков, Б.К. Немечек, Р.И. Натапова, Л.А. Шитов, А.В. Марц, А.В. Ницберг, Л.К. Чибисов, В.В. Почиталов, М.В. Добросердов, А.Е. Осипов, Г.М. Шегаль, А.П. Шорчев, С.П. Михайлов и многие другие. Все они — бывшие ученики и педагоги Московской средней художественной школы при Московском государственном художественном институте им. В.И. Сурикова Академии художеств СССР, находившиеся в 1941–1943 годах в эвакуации в одном из старейших сёл на Урале — в селе Воскресенском Мелеузовского района Башкирии.

История создания Воскресенской картинной галереи и формирования её коллекции уникальна. Возникшее на карте Башкирии в 1745 году, расположенное в редком по живописности месте, у подножия гор, называемых Синими Венцами, на дне воображаемой чаши, пронизанной быстрыми водами реки Тор, селение на протяжении своей почти трёхвековой истории было местом притяжения многих талантливых сынов России, среди которых горнозаводчики Иван Мясников и братья Твердышевы, несколько поколений рода Пашковых, владевших Воскресенским медеплавильным заводом; талантливый хирург Эргард Иванович Корлейс и многие другие. Богатое историей, неповторимое по красоте, село Воскресенское было к тому же глубоким тылом. В конце июля 1941 года, когда начались авианалёты на Москву, в старинное русское село были эвакуированы первые ученики и педагоги МСХШ, вторая и третья группы прибыли в августе и сентябре – всего 200 человек. Совместными усилиями преподавателей школы и сельчан были сразу же нормализованы учебный процесс и жизни юных художников в эвакуации. Весной 1943 года школа вернулась в Москву, но Воскресенское не просто осталось в памяти её учеников — оно сыграло решающую роль в формировании их мироощущения, повлиявшего на всё дальнейшее творчество. Именно здесь они, городские ребята, впервые ощутили запах земли и тяжесть крестьянского труда, открыли многосложную историю России и величественную красоту её природы, почувствовали себя художниками великой страны. Тут зарождались большие темы и героико-романтические образы, пейзажи, портреты и сюжетные композиции, отразившие и проблематику сложных 1950-х годов, и стилистику «сурового стиля», и искусства 1970-х – 1980-х годов со всеми метаморфозами общественного и художественного сознания. Народный художник СССР и академик Российской академии художеств, «воскресенец» Алексей Петрович Ткачёв (1925–2025) вспоминал: «Основные годы нашей учёбы совпали с войной. Но именно с этим временем связан самый высокий взлёт школы. Было холодно, голодно, но творческое горение скрашивало все невзгоды… Да, и самое место, где мы жили, вдохновляло на многое. История села Воскресенского связана с именами вождей Крестьянского восстания — Емельяна Пугачёва и Салавата Юлаева… Естественно, ученик с богатой фантазией вдохновлялся героическим прошлым. Там, в эвакуации многие нашли свою “золотую жилу”, сделали маленькие шедевры…»

Благодарные башкирской земле и селу, ставшему для них второй родиной на два военных года, московские художники выступили инициаторами создания в Воскресенском картинной галереи. Авторами идеи стали Виктор Алексеевич Бабицын (1926–2000) и Руслан Андреевич Кобозев (1927–1995), решающую поддержку оказал председатель Союза художников РСФСР, народный художник СССР и действительный член Академии художеств СССР, «воскресенец» Гелий Михайлович Коржев (1925–2012).

В основе коллекции – сделанный в 1970 году дар из 126 произведений московских художников, бывших учеников и преподавателей МСХШ. Галерея открылась 6 ноября 1971 года как народная, а в 1979 году стала филиалом Башкирского государственного художественного музея им. М.В. Нестерова. Стоит отметить, что старейший художественный музей на Урале был создан в Уфе в 1920 году по инициативе и на основе дара выдающегося уфимца, действительного члена Императорской Академии художеств и заслуженного деятеля искусств РСФСР Михаила Васильевича Нестерова (1862–1942). Статус музейного филиала художники-«воскресенцы» восприняли восторженно. В 1980 году галерея переехала в бывший дом Э.И. Корлейса — памятник архитектуры второй половины ХIХ века. Сохранённый в историческом виде, декорированный по фасаду торжественным рядом арочных окон, одноэтажный, красного кирпича галерея находится в самом центре села: на берегу реки Тор, рядом с руинами Воскресенского медеплавильного завода — первого на Южном Урале металлургического предприятия — и Воскресенской церкви, восстанавливаемой сегодня.

Последующие дары московских художников-«воскресенцев», их детей и внуков позволили сформировать коллекцию, равной которой нет ни в одном провинциальном музее страны: 439 произведений живописи, графики, скульптуры и декорационного искусства 1939 – 2010-х годов, большинство из которых созданы в годы войны, в том числе в Воскресенском.

Выставка «Адрес памяти — Воскресенское», приуроченная к историческому юбилею Победы в Великой Отечественной войне, была организована по поручению Главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова и поддержана президентом Российской академии художеств Зурабом Константиновичем Церетели. Организаторы и кураторы выражают особую благодарность попечителям Башкирского государственного художественного музея им. М.В. Нестерова, меценатам и коллекционерам, при помощи которых удалось реализовать проект — Сергею Кирилловичу Починку (Уфа), Сергею Станиславовичу Шмергельскому (Уфа) и Василию Николаевичу Пеганову (Москва).

Текст составлен на основе статьи заместителя директора БГХМ им. М.В. Нестерова по научной работе, заслуженного деятеля искусств РБ Светланы Владиславовны Игнатенко.