Свыше 20 коллективов из 13 городских округов выступят в финале конкурса «Театральная весна Подмосковья»

0
40

На сцене театрально-концертного центра «Щёлковский театр» 1 и 2 апреля в пятый раз пройдет областной конкурс театрального искусства «Театральная весна Подмосковья».

театральная весна подмосковья

В начале марта состоялся отборочный этап – видеозаписи своих спектаклей продолжительностью не более 10 минут прислали свыше 50 коллективов из 23 муниципальных образований.

К участию во втором, очном, этапе допущены 22 любительских театра из 13 городских округов – Богородского, Воскресенского, Дмитровского, Дубны, Жуковского, Королёва, Ленинского, Наро-Фоминского, Подольска, Пушкинского, Серпухова, Талдомского, Щёлкова.

В течение двух дней профессиональное жюри под руководством заслуженного артиста России, актера Государственного академического Малого театра Сергея Кагакова, будет оценивать работы финалистов в номинациях «Драматический спектакль» и «Музыкальный спектакль» в трех возрастных группах: 7-12 лет, 13-18 лет, 19 лет и старше.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяМТС объявила о глобальном ребрендинге
Следующая статьяЧто онлайн-кинотеатр PREMIER покажет в апреле

Похожие статьиПредоставлено автором