Талант, труд и вдохновение: в Москве прошел гала-концерт лауреатов конкурса «Империя русской музыки»

Символ русской классической музыки Петр Ильич Чайковский утверждал, что «вдохновение — это такая гостья, которая не любит посещать ленивых». 3 февраля в этом убедились гости Мемориального музея А. Н. Скрябина в Москве, где своим вдохновением поделились лауреаты международного музыкального конкурса «Империя русской музыки».

Какие же мелодии и композиторы вдохновили молодых артистов? На сцене концертного зала музея прозвучали романсы и этюды- картины Сергея Васильевича Рахманинова; фортепианные произведения Петра Ильича Чайковского, Фредерика Шопена и Ференца Листа; лирическая «Мелодия» выдающегося татарского композитора Назиба Гаязовича Жиганова; романс Петра Петровича Булахова «Тройка мчится, тройка скачет» и другая вечная музыка. Открыл концерт знаменитый этюд №12 Александра Николаевича Скрябина, любимый многими поколениями слушателей. В этот вечер можно было почувствовать и увидеть неразрывную связь поколений: поддержать участников пришли не только родственники, но и педагоги. Покидая гостеприимные стены Мемориального музея А. Н. Скрябина, хотелось от души поблагодарить не только лауреатов за их труд и талант, но и тех, кто сумел раскрыть этот талант на радость слушателям.

Международный конкурс «Империя русской музыки» состоялся благодаря самоотверженному труду его организатора Натальи Александровны Журавлевой и команды волонтеров -единомышленников при деятельной поддержке Международного благотворительного фонда имени Н.Ф. фон Мекк. В состав жюри конкурса вошли: заслуженная артистка России, профессор Московской консерватории имени П. И. Чайковского Полина Викторовна Федотова; лауреат международных конкурсов, Народная артистка РФ Вера Геннадьевна Добролюбова; профессор Высшей школы музыки при Национальном Институте Изящных Искусств города Мехико Ирина Владимировна Шишкина; лауреат международных конкурсов София Федотова; солист Санкт-Петербургского Дома Музыки Федор Амосов; лауреат международных конкурсов Екатерина Адамова -Маццеи; педагог и композитор Александр Зюмбровский, а также солистка театра Новая Опера, заслуженная артистка Республики Башкортостан Елена Терентьева. Многочисленные благодарные отзывы гостей вечера не оставляют сомнений в том, что подлинное искусство всегда объединяет неравнодушные сердца, учит правде, добру и любви к прекрасному.