Татуировка цветного осьминога — значение

С каждым годом татуировки становятся все более популярными, особенно среди молодежи. Люди изображают на своем теле различные цитаты, узоры, и нередко — животных. Татуировка в виде осьминога будет выглядеть весьма интересно и оригинально, однако перед тем, как набить на себе это животное, стоит ознакомиться со значением и историей подобного тату.

История тату

Осьминог — таинственный, загадочный морской обитатель, который издавна одновременно пугал и привлекал людей своей могущественностью. Впервые осьминоги фигурировали в рассказах моряков, которые распространяли истории об огромных морских чудовищах с «головой в виде мешка и огромными щупальцами».

В средневековье моряки, в особенности капитаны, нередко набивали себе изображение этого животного. Тату в виде осьминога являлось своеобразным оберегом, который охранял и защищал корабль от монстров, поджидающих путешественников в темных морских глубинах. Считается, что первым, кто привез в Европу эскизы с изображением осьминога, был Джеймс Кук (известный мореплаватель, совершивши несколько кругосветных путешествий).

Популярные стили тату с осьминогом

Татуировка с осьминогом будет смотреться привлекательно в любом стиле, причем как в цветном варианте, так и в чб. Однако стоит уделить должное внимание стилистике изображения, ведь от него зависит, как будет восприниматься татуировка и какое впечатление она оставит.

В интернет-пространстве есть большое количество эскизов на любой вкус и фото уже набитых тату в разных стилях: https://barb.ua/tatu-pirsing/foto-osminog.

Один из самых популярных стилей для подобного тату — реализм. Реалистичные работы выглядят интересно и грандиозно.

Для маленьких работ больше подойдет минимализм — минимум линий, зато емко и стильно.

Зародившийся в 19 веке стиль татуировок «олдскул» нередко используется для изображения осьминога.

Тату с осьминогом также изображают в стиле нео-традишнл, чаще всего в сочетании с лицом.

Очень красиво тату в виде осьминогом выглядит в японском стиле. Иногда его сочетают с японскими символами.

Изображают осьминога также в недавно появившемся стиле «мамбо». Толстые контуры, яркие цветовые пятна позволяют татуировке выглядеть свежо и необычно. Очень красиво и «воздушно» смотрится осьминог в акварельной технике. Слегка небрежно, но не менее привлекательно выглядит тату осьминога в технике скетчворк. Больше вариантов исполнения можно увидеть в обзоре Келлин Кам: 95 Octopus Tattoos.

С чем сочетают тату

Чаще всего в татуировках используют изображение одного осьминога, однако почему бы не дополнить картинку чем-то еще?

Татуировку в виде осьминога часто сочетают с черепом: он делает изображение устрашающим и загадочным.

Нередко осьминогов изображают в окружении цветов, растений.

Где наносят тату с осьминогом

Место нанесения татуировки во многом зависит от размера изображения. К примеру, большие татуировки лучше всего смотрятся на спине, груди, бедре или плече.

Маленькие татуировки часто набивают на запястье, тыльной стороне ладони, предплечье, у локтя.

Значение тату

Значение тату у мужчин

Значения тату с осьминогом напрямую связаны с историями и легендами об этом животном. Осьминоги очень пластичны: они прекрасно могут приспосабливаться к переменам, изменять свой внешний облик, а также неплохо переносят неприятности и трудности.

Поэтому татуировка с изображение осьминога у мужчин может означать следующее:

Устойчивость владельца к стрессу, проблемам, неприятностям;

Умение приспосабливаться и легко переносить неприятности;

Гибкость, трудолюбие, умение постоять за себя.

Значение тату у женщин

Интересно, что самки осьминогов являются очень плодовитыми: за свою жизнь они могут откладывать до 150 тысяч яиц. И это не могло не отразиться на значении данного изображения для женщин.

Татуировка в виде осьминога у девушек обычно говорит о следующих качествах ее обладательницы:

Тяга к материнству, созданию семьи и домашнего очага;

Добродетельность, заботливость, способность жалеть и сострадать;

Чистоплотность, аккуратность, трепетное отношение к своему внешнему виду.

Значение тату в тюрьме

Многие татуировки имеют особое значение в тюрьмах и на зоне, и тату с изображением осьминога не исключение. Однако заключенные придают татуировкам несколько другое значение. В связи с вышеописанными качествами этого животного, в тюрьме подобное тату могут трактовать следующим образом:

Хитрость, изворотливость, неуловимость;

Предупреждение об опасности: с обладателем подобной татуировки лучше не спорить;

Расчетливость, а также умение действовать интуитивно.

Также татуировку с изображением осьминога нередко делают шулеры, воры, взломщики и другие хитрые и изворотливые преступники.

Тату с осьминогом у знаменитостей

Знаменитости часто делают себе татуировки, некоторые наделяют их глубоким смыслом, другие же — для красоты. К примеру, тату с осьминогом есть у некоторых игроков американской команды по хоккею «Detroit Red Wings». Осьминог является символом спортсменов, поэтому некоторые фанаты команды тоже набивают такое тату.

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