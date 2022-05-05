Татуировка цветного осьминога — значение

С каждым годом татуировки становятся все более популярными, особенно среди молодежи. Люди изображают на своем теле различные цитаты, узоры, и нередко — животных. Татуировка в виде осьминога будет выглядеть весьма интересно и оригинально, однако перед тем, как набить на себе это животное, стоит ознакомиться со значением и историей подобного тату.
История тату
Осьминог — таинственный, загадочный морской обитатель, который издавна одновременно пугал и привлекал людей своей могущественностью. Впервые осьминоги фигурировали в рассказах моряков, которые распространяли истории об огромных морских чудовищах с «головой в виде мешка и огромными щупальцами».
В средневековье моряки, в особенности капитаны, нередко набивали себе изображение этого животного. Тату в виде осьминога являлось своеобразным оберегом, который охранял и защищал корабль от монстров, поджидающих путешественников в темных морских глубинах. Считается, что первым, кто привез в Европу эскизы с изображением осьминога, был Джеймс Кук (известный мореплаватель, совершивши несколько кругосветных путешествий).
Популярные стили тату с осьминогом
Татуировка с осьминогом будет смотреться привлекательно в любом стиле, причем как в цветном варианте, так и в чб. Однако стоит уделить должное внимание стилистике изображения, ведь от него зависит, как будет восприниматься татуировка и какое впечатление она оставит.
В интернет-пространстве есть большое количество эскизов на любой вкус и фото уже набитых тату в разных стилях: https://barb.ua/tatu-pirsing/foto-osminog.
Один из самых популярных стилей для подобного тату — реализм. Реалистичные работы выглядят интересно и грандиозно.
Для маленьких работ больше подойдет минимализм — минимум линий, зато емко и стильно.
Зародившийся в 19 веке стиль татуировок «олдскул» нередко используется для изображения осьминога.
Тату с осьминогом также изображают в стиле нео-традишнл, чаще всего в сочетании с лицом.
Очень красиво тату в виде осьминогом выглядит в японском стиле. Иногда его сочетают с японскими символами.
Изображают осьминога также в недавно появившемся стиле «мамбо». Толстые контуры, яркие цветовые пятна позволяют татуировке выглядеть свежо и необычно. Очень красиво и «воздушно» смотрится осьминог в акварельной технике. Слегка небрежно, но не менее привлекательно выглядит тату осьминога в технике скетчворк. Больше вариантов исполнения можно увидеть в обзоре Келлин Кам: 95 Octopus Tattoos.
С чем сочетают тату
Чаще всего в татуировках используют изображение одного осьминога, однако почему бы не дополнить картинку чем-то еще?
Татуировку в виде осьминога часто сочетают с черепом: он делает изображение устрашающим и загадочным.
Нередко осьминогов изображают в окружении цветов, растений.
Где наносят тату с осьминогом
Место нанесения татуировки во многом зависит от размера изображения. К примеру, большие татуировки лучше всего смотрятся на спине, груди, бедре или плече.
Маленькие татуировки часто набивают на запястье, тыльной стороне ладони, предплечье, у локтя.
Значение тату
Значение тату у мужчин
Значения тату с осьминогом напрямую связаны с историями и легендами об этом животном. Осьминоги очень пластичны: они прекрасно могут приспосабливаться к переменам, изменять свой внешний облик, а также неплохо переносят неприятности и трудности.
Поэтому татуировка с изображение осьминога у мужчин может означать следующее:
- Устойчивость владельца к стрессу, проблемам, неприятностям;
- Умение приспосабливаться и легко переносить неприятности;
- Гибкость, трудолюбие, умение постоять за себя.
Значение тату у женщин
Интересно, что самки осьминогов являются очень плодовитыми: за свою жизнь они могут откладывать до 150 тысяч яиц. И это не могло не отразиться на значении данного изображения для женщин.
Татуировка в виде осьминога у девушек обычно говорит о следующих качествах ее обладательницы:
- Тяга к материнству, созданию семьи и домашнего очага;
- Добродетельность, заботливость, способность жалеть и сострадать;
- Чистоплотность, аккуратность, трепетное отношение к своему внешнему виду.
Значение тату в тюрьме
Многие татуировки имеют особое значение в тюрьмах и на зоне, и тату с изображением осьминога не исключение. Однако заключенные придают татуировкам несколько другое значение. В связи с вышеописанными качествами этого животного, в тюрьме подобное тату могут трактовать следующим образом:
- Хитрость, изворотливость, неуловимость;
- Предупреждение об опасности: с обладателем подобной татуировки лучше не спорить;
- Расчетливость, а также умение действовать интуитивно.
Также татуировку с изображением осьминога нередко делают шулеры, воры, взломщики и другие хитрые и изворотливые преступники.
Тату с осьминогом у знаменитостей
Знаменитости часто делают себе татуировки, некоторые наделяют их глубоким смыслом, другие же — для красоты. К примеру, тату с осьминогом есть у некоторых игроков американской команды по хоккею «Detroit Red Wings». Осьминог является символом спортсменов, поэтому некоторые фанаты команды тоже набивают такое тату.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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