Татьяна Деген: «Книги, которые можно читать руками и сердцем»

Благотворительный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» уже много лет помогает детям с нарушениями зрения открывать для себя мир через книги. Более 30 лет Фонд выпускает и дарит детям с нарушениями зрения уникальные издания — иллюстрированные книги, адаптированные для тактильного восприятия, а также аудиокниги. А в этом году в ноябре выйдет книга «Наша древняя столица» – это первый опыт сотрудничества с издательством АСТ. Мы поговорили с председателем фонда Татьяной об этом опыте и о том, как создаются такие книги, где их можно найти и что вдохновляет команду фонда.

– Татьяна, расскажите о сотрудничестве с издательством АСТ. Как это сотрудничество поможет реализации проектов Фонда?

– В конце прошлого года мы получили интересное предложение от издательства АСТ о выпуске книги «Наша древняя столица» по поэме Натальи Кончаловской, которая была создана Фондом в 2010 году как книга-подарок от имени Мэра детям с нарушениями зрения Москвы по договору субсидии с Департаментом СМИ и рекламы города Москвы.

В Храме Христа Спасителя прошло торжественное вручение 100 экземпляров этой книги. В празднике приняли участие Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин и Патриарх Всея Руси Кирилл. Книжка получилась красочно иллюстрированной с интересными конструкциями, множеством тактильных элементов, но на тот момент без звукового сопровождения. Шикарная профессиональная работа художника, конструктора и дизайнера, высоко оцененная экспертами по работе с детьми с нарушениями зрения.

Книжка так понравилась детям, тифлопедагогам и родителям, что 10 лет спустя в 2020 году по гранту Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» эта книжка стала частью комплекта книг «Путешествие в историю» с Читающим карандашом и мобильного приложения с интерактивной версией комплекта с занимательными заданиями.

И вот через 5 лет новая версия книжки при участии АСТ – крупного и уважаемого издательства. Тираж книги в ноябре 2025 года появится в книжных магазинах, то есть книжка будет доступна всем детям. Мы очень рады, что книжки Фонда эстетически привлекательны, интересны по содержанию и полезны для развития не только детям с ОВЗ. Эти книги становятся настоящим окном в мир для всех маленьких читателей и способствуют социализации детей с ОВЗ.

– Как проходит процесс создания новых иллюстрированных книжек для детей с ограничениями по зрению? Какие специалисты участвуют в этом процессе?

– Создание такой книги — это всегда командная работа.

Сначала мы тщательно подбираем тему книги, ее содержание: книга должна быть доступной, интересной и познавательной. Литературный редактор делает проект книги по разворотам, а поэт создает оригинальный текст книги, как правило в стихах. Затем к проекту подключаются дизайнеры и художники, которые разрабатывают конструкции и иллюстрации с учётом адаптации их для тактильного восприятия, учитывая специальные правила создания иллюстраций для детей с нарушениями зрения (контрастные цвета, четкий контур, крупный шрифт). И, конечно, работу такой команды координирует художественный редактор.

После того как иллюстрации и конструкции разворотов книги готовы подключаются специалисты по тифлокомментированию, чтобы каждая иллюстрация имела словесное описание, а также специалисты по подготовке надписей и текстового приложения на Брайле.

Параллельно музыкальные редактор делает звуковое оформление для каждого разворота книги, то есть подбирает звуковые зоны и музыку, а профессиональные актеры в студии делают запись, которая потом звучит в Читающем карандаше.

Технический редактор делает финальную подготовку к печати, собирая все компоненты воедино. Итогом становится уникальная книга, которую можно и читать, буквально «потрогать руками», слушать и играть, поскольку есть занимательные задания, пакет-декорация и фигурки персонажей книги.

Это даёт ребёнку возможность познавать мир сразу несколькими способами и общаться со своими сверстниками и родителями.

– Можно ли приобрести книги в любом магазине? Где именно их можно найти?

– Наши книги имеют особую миссию — они в первую очередь направлены на детей с нарушениями зрения, поэтому поступают в специализированные библиотеки, коррекционные школы и благотворительные организации по программе Фонда «Книжки в подарок». А еще мы регулярно проводим благотворительные акции, чтобы книги бесплатно попадали к тем, кто в них особенно нуждается. Мы верим, что доступ к таким изданиям должен быть максимально открытым — и стараемся, чтобы каждая семья могла найти их в удобном формате.

– Расскажите, пожалуйста, о ваших аудиокнигах. Как они создаются, и кто их озвучивает?

– Аудио оформление книг, которое звучит в Читающем карандаше, — это ещё один важный способ сделать литературу доступной для детей с нарушениями зрения. Мы стараемся, чтобы каждая книга звучала живо и эмоционально, поэтому приглашаем к сотрудничеству профессиональных актёров озвучивания и дикторов. Для некоторых проектов мы также подключаем педагогов-дефектологов и психологов, чтобы убедиться, что темп и подача текста будут комфортны именно для маленьких слушателей. Запись и обработка проходят в студиях, где мы уделяем внимание качеству звука и создаём атмосферу, максимально приближенную к театральному чтению. В результате ребёнок не просто слушает текст — он погружается в увлекательное путешествие вместе с героями книги.

А теперь аудио оформление комплектов книжек Фонда получило самостоятельную жизнь в виде аудиокниг.

– Где можно найти и скачать ваши аудиокниги? Есть ли возможность прослушивания на популярных платформах?

– Да, мы стараемся, чтобы наши аудиокниги были максимально доступны. Все подписчики фонда могут слушать их бесплатно в сообществе фонда во «ВКонтакте». Кроме того, записи размещены на популярных площадках – ВК Музыка и Яндекс Музыка. Мы верим, что аудиоформат помогает детям и родителям легко и удобно знакомиться с книгами в любое время — дома, в дороге или на занятиях.

– Татьяна, ваш фонд активно ищет новые форматы, чтобы книги стали доступнее и интереснее для детей с нарушениями зрения. Какие цифровые проекты вы уже реализовали?

– У нас было создано два приложения. Первое — совместно с Русским географическим обществом: это путешествие по России с элементами VR, где можно «побывать» в разных уголках страны, например у Байкала. Второе — по комплекту книги «Путешествие в историю», в состав которого вошла книжка «Наша древняя столица» по гранту Российского фонда культуры: там страницы оживают, персонажи двигаются, звучит музыка и текст, а ещё есть простые игры — пазлы, лабиринты и задания по мотивам книги.

В ближайшее время все эти книги можно будет бесплатно посмотреть и послушать в сообществе фонда в «ВК» и на «Яндекс Музыке».

– Какие возрастные категории охватывают ваши книги? Есть ли специальные серии для детей разного возраста и уровня развития?

– Наши издания охватывают широкий возрастной диапазон — от самых маленьких читателей дошкольного возраста до подростков. Для малышей мы создаём книги с простыми иллюстрациями, короткими текстами и занимательными игровыми заданиями, чтобы ребёнку было легко воспринимать материал. Для школьников мы выпускаем более содержательные серии — с энциклопедическими элементами, сюжетными историями и развивающими заданиями. Кроме того, мы стараемся учитывать разные уровни развития: есть книги развивающие, с уклоном на сенсорное восприятие, есть обучающие, для расширения кругозора и подготовки к школе.

– Сотрудничаете ли вы с библиотеками для распространения своих книг? Как это сотрудничество выглядит на практике?

– Да, библиотеки — наши важные партнёры. Особенно это касается специализированных библиотек для слепых и слабовидящих. Мы регулярно дарим им новые издания, чтобы у детей по всей стране был доступ к книгам бесплатно. Сотрудничество выглядит по-разному: где-то это поставки по регионам, где-то — совместные мероприятия и презентации книг. Благодаря библиотекам наши книги находят путь даже в самые удалённые уголки России.

– Есть ли у фонда какие-либо образовательные программы или мастер-классы, направленные на обучение детей с ограничениями по зрению?

– Да, у нас есть грантовые проекты, в рамках которых Фонд проводит занятия по развитию воображения для детей с тактильными материалами, объемными конструкциями и озвученными альбомами для раскрашивания по иллюстрациям из книг, а также мастер-классы для тифлопедагогов и родителей по работе с книжками Фонда. Очень важно не только дать ребёнку книгу, но и научить ребёнка пользоваться её возможностями — «читать» иллюстрации на ощупь, воспринимать текст через разные каналы восприятия, а также общаться друг с другом и со взрослыми. Такие программы помогают детям лучше ориентироваться в мире и развивают уверенность в себе.

– Какую роль играют волонтёры в деятельности фонда, и как люди могут помочь вам в вашей миссии?

– Мы привлекали к сотрудничеству волонтёров, как правило для проведения праздников вручения книжек детям. Конечно, внести свой вклад может каждый – будь то профессиональные навыки, творческое участие или просто желание подарить своё время. Мы всегда открыты к сотрудничеству и рады новым друзьям фонда.

– Что вдохновляет вас лично продолжать эту работу? Есть ли какие-то истории, которые особенно запомнились вам за время работы в фонде?

– Самое большое вдохновение для меня — это улыбки детей и их искренние эмоции, когда они впервые держат в руках книгу, созданную специально для них. Помню историю маленькой девочки, которая, впервые «прочитав» пальчиками тактильные картинки, радостно сказала: «Теперь я могу читать сама!». В такие моменты понимаешь: всё, что мы делаем, действительно меняет жизнь. И это даёт силы продолжать каждый новый проект, даже если он кажется очень сложным.

В самом начале работы Фонда в 1995 году получили письмо из Междуреченска от девушки Наташи, которая сама имела проблемы со зрением и выросла в не очень обеспеченной семье, но прислала в конверте с письмом небольшую сумму наличными, со словами, что эти деньги нужнее Фонду, который хочет помочь детям с нарушениями зрения полноценно жить среди людей и «…не быть белыми воронами среди своих сверстников». После этого письма без точного обратного адреса работа Фонда для нас обрела особый смысл.

– Какие ближайшие цели и планы развития Фонда на следующий год?

– Прежде всего это выпуск новых комплектов книжек: