Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойLIFESTYLEКонцерт ко Дню рождения телеканала «ЭХ!» собрал звёздное поколение артистов и блогеров

Концерт ко Дню рождения телеканала «ЭХ!» собрал звёздное поколение артистов и блогеров

editor
By editor
80
праздничный концерт в честь Дня рождения телеканала «ЭХ!»

В Москве состоялось одно из самых ожидаемых событий этой осени — праздничный концерт в честь Дня рождения телеканала «ЭХ!». Молодой, креативный и стремительно набирающий популярность канал отпраздновал очередной год своей работы в кругу друзей, артистов, блогеров и преданных зрителей. Организатор концерта — всероссийский музыкальный фестиваль BelFest при содействии агентства PR LIFE, гостеприимный фудхолл во Внуково Terminal; финалом вечера стал праздничный торт от партнёра — кондитерской «Клубничка».

alice rise и илья глазунов - праздничный концерт в честь Дня рождения телеканала «ЭХ!»
Илья Глазунов и Alice Rise

Ведущими вечера стали блогер, актриса и модель Alisia Rise и музыкант Илья Глазунов. С первых минут они задали атмосферу драйва и праздника, поздравив телеканал с «океаном идей и проектов», и передали слово генеральному продюсеру Сергею Переверзеву. Продюсер телеканала отметил значимость этого события: «Уверенно набирая высоту, уже целый год музыкально-развлекательный Телеканал ЭХ! собирает у экранов всю семью. Я искренне рад, что канал интересен и для молодёжи. Огромная благодарность фестивалю Belfest за прекрасный праздник! Надеюсь, что наше сотрудничество продолжится», — подчеркнул Сергей Переверзев.

сергей переверзев - праздничный концерт в честь Дня рождения телеканала «ЭХ!»
Сергей Переверзев

На сцене в этот вечер царила настоящая звёздная феерия. Одной из первых публику покорила певица и блогер Юликс, исполнившая песню «Русская земля». За ней выступила артистка продюсерского центра Анастасии Васкауцан и лейбла «Ура! Музыка» — Verona Star.

праздничный концерт в честь Дня рождения телеканала «ЭХ!»
Юликс

Громкие овации сорвал яркий и харизматичный РУЗ, обладатель премий Bloggers Music Awards и DMC MUSIC Awards, а юная актриса и певица Ева Синельникова подарила зрителям трогательное выступление.

Лев Чупаченко
Лев Чупаченко

Среди гостей вечера блистали: певица и телеведущая Diasha, актёр и музыкант Лев Чупаченко, блогер и певица Anisia Bibs, эффектная Alisa Story, модель и спортсменка Liza Sio, певица Алиса Ди, а также популярная блогерша VARVARA.

Ярким моментом стало выступление Егора Егорова — певца, блогера и ведущего, участника фестивалей и международных конкурсов.

Особое внимание публики привлекло выступление Анелинки с премьерой трека «STAR». Она стала одним из символов нового поколения артистов, уверенно шагающих в большую музыку.

Сюрпризом концерта стало появление Виолетты Золотовой — певицы, финалистки проекта Главные Детские песни 2:0 в составе группы KINDERSTAR, лауреатов и победителей многочисленных международных конкурсов. Их выступление вызвало настоящий шквал эмоций в зале.

Не менее яркими стали номера:

вика прекина
Тора (Викина Прекина)
  • певицы Торы (Вики Прекиной), чья история вдохновила многих начинающих артистов;
  • харизматичной Френки;
праздничный концерт в честь Дня рождения телеканала «ЭХ!»
Соня Звонова
  • ведущей телеканала «Карусель» Сони Звоновой;
праздничный концерт в честь Дня рождения телеканала «ЭХ!»
Никита Данько
  • актёра, музыканта и финалиста «Голоса. Дети» Никиты Данько;
праздничный концерт в честь Дня рождения телеканала «ЭХ!»
Элис Ти
  • молодой звезды Элис Ти, мечтающей стать президентом России;
  • дуэта Ильи Глазунова и Alisia Rise, покоривших YouTube и сцены крупнейших фестивалей.
  • яркой и неповторимой Лизы Верта.

Каждый номер был не просто выступлением, а отдельной историей — эмоциональной, искренней и наполненной любовью к музыке.

Завершая концерт, ведущие подчеркнули: телеканал «ЭХ!» продолжает открывать новые имена, объединять талантливую молодёжь и вдохновлять тысячи зрителей по всей стране.

«Мы не прощаемся, а говорим: до новых встреч! — отметили Алисия и Илья. — Ведь музыка и мечты всегда живут в сердцах тех, кто верит в чудеса».

Фото: пресс-служба телеканала «ЭХ!»

Предыдущая статья
В Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса «Заводной апельсин 2025»
Следующая статья
Татьяна Деген: «Книги, которые можно читать руками и сердцем»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru