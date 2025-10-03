Концерт ко Дню рождения телеканала «ЭХ!» собрал звёздное поколение артистов и блогеров

В Москве состоялось одно из самых ожидаемых событий этой осени — праздничный концерт в честь Дня рождения телеканала «ЭХ!». Молодой, креативный и стремительно набирающий популярность канал отпраздновал очередной год своей работы в кругу друзей, артистов, блогеров и преданных зрителей. Организатор концерта — всероссийский музыкальный фестиваль BelFest при содействии агентства PR LIFE, гостеприимный фудхолл во Внуково Terminal; финалом вечера стал праздничный торт от партнёра — кондитерской «Клубничка».

Ведущими вечера стали блогер, актриса и модель Alisia Rise и музыкант Илья Глазунов. С первых минут они задали атмосферу драйва и праздника, поздравив телеканал с «океаном идей и проектов», и передали слово генеральному продюсеру Сергею Переверзеву. Продюсер телеканала отметил значимость этого события: «Уверенно набирая высоту, уже целый год музыкально-развлекательный Телеканал ЭХ! собирает у экранов всю семью. Я искренне рад, что канал интересен и для молодёжи. Огромная благодарность фестивалю Belfest за прекрасный праздник! Надеюсь, что наше сотрудничество продолжится», — подчеркнул Сергей Переверзев.

На сцене в этот вечер царила настоящая звёздная феерия. Одной из первых публику покорила певица и блогер Юликс, исполнившая песню «Русская земля». За ней выступила артистка продюсерского центра Анастасии Васкауцан и лейбла «Ура! Музыка» — Verona Star.

Громкие овации сорвал яркий и харизматичный РУЗ, обладатель премий Bloggers Music Awards и DMC MUSIC Awards, а юная актриса и певица Ева Синельникова подарила зрителям трогательное выступление.

Среди гостей вечера блистали: певица и телеведущая Diasha, актёр и музыкант Лев Чупаченко, блогер и певица Anisia Bibs, эффектная Alisa Story, модель и спортсменка Liza Sio, певица Алиса Ди, а также популярная блогерша VARVARA.

Ярким моментом стало выступление Егора Егорова — певца, блогера и ведущего, участника фестивалей и международных конкурсов.

Особое внимание публики привлекло выступление Анелинки с премьерой трека «STAR». Она стала одним из символов нового поколения артистов, уверенно шагающих в большую музыку.

Сюрпризом концерта стало появление Виолетты Золотовой — певицы, финалистки проекта Главные Детские песни 2:0 в составе группы KINDERSTAR, лауреатов и победителей многочисленных международных конкурсов. Их выступление вызвало настоящий шквал эмоций в зале.

Не менее яркими стали номера:

певицы Торы (Вики Прекиной), чья история вдохновила многих начинающих артистов;

харизматичной Френки;

ведущей телеканала «Карусель» Сони Звоновой;

актёра, музыканта и финалиста «Голоса. Дети» Никиты Данько;

молодой звезды Элис Ти, мечтающей стать президентом России;

дуэта Ильи Глазунова и Alisia Rise, покоривших YouTube и сцены крупнейших фестивалей.

яркой и неповторимой Лизы Верта.

Каждый номер был не просто выступлением, а отдельной историей — эмоциональной, искренней и наполненной любовью к музыке.

Завершая концерт, ведущие подчеркнули: телеканал «ЭХ!» продолжает открывать новые имена, объединять талантливую молодёжь и вдохновлять тысячи зрителей по всей стране.

«Мы не прощаемся, а говорим: до новых встреч! — отметили Алисия и Илья. — Ведь музыка и мечты всегда живут в сердцах тех, кто верит в чудеса».

Фото: пресс-служба телеканала «ЭХ!»