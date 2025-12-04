Театр им. В.Ф. Комиссаржевской представляет премьеру спектакля «Трехгрошовая история» в постановке А. Франдетти

C 19 по 22 декабря 2025 года на сцене театра им. В.Ф. Комиссаржевской состоится премьера музыкального спектакля «Трехгрошовая история» по мотивам пьесы Джона Гея «Опера нищих» в постановке режиссера Алексея Франдетти. В премьерных показах в главных ролях выйдут на сцену лауреат премии Правительства Российской Федерации в области культуры, лауреат национальных театральных премий «Золотая маска», «Музыкальное сердце театра» и премии «Золотой Софит» Иван Ожогин, лауреат премии «Золотой софит» Кирилл Гордеев, заслуженный артист России Александр Большаков, лауреат премии «Золотой софит» Иван Васильев, заслуженный артист России Евгений Иванов, заслуженная артистка Санкт-Петербурга Анна Вартаньян, Елизавета Нилова.

«Трёхгрошовая история» — авторская постановка Алексея Франдетти, где сатирическая проза Джона Гея встречается с музыкой Курта Вайля. Спектакль балансирует между высокой манерой и уличной непосредственностью, сочетая оперные арии и простые баллады.

В центре сюжета — судьба Джека Шеппарда, легендарного лондонского вора XVIII века. Дерзкие побеги сделали его народным героем: он не раз обводил стражу вокруг пальца, вызывая восхищение публики, но в 1724 году всё-таки был повешен. Именно образ Шеппарда лёг в основу героя капитана Макхита из «Оперы нищих» Джона Гея. Преступный мир старой Англии, наполненный предчувствием перемен, здесь становится зеркалом общества и отправной точкой авторской интерпретации Франдетти.

Режиссёр-постановщик Алексей Франдетти, которого называют «локомотивом российского музыкального театра», имеет в своей творческой копилке уже более сорока спектаклей, является лауреатом трёх премий «Золотая маска», «Звезды Театрала», «Музыкального сердца театра» и других наград. Среди его культовых работ — «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» (Театр на Таганке), «Кабаре Пушкин» и «Маяковский» (Театр «Ленком Марка Захарова»), а также работы «Рождество О. Генри» (Театр им. Пушкина) и «Стиляги» (Театр Наций).

«Мне хотелось создать настоящий аттракцион — рискованный, экспериментальный. Меня прежде всего вдохновляет музыкальная природа спектакля: музыка Курта Вайля и возможность построить форму, о которой я давно думал. Я пришёл работать с Виктором Минковым, понимая, что у меня как у режиссёра развязаны руки — carte blanche: можно пробовать и экспериментировать. Эта уверенность и запал художественного руководителя автоматически передаются артистам — они чувствуют вложенную в постановку энергию и понимают, что можно не сдерживаться» — размышляет о постановочном процессе и предстоящей премьере, Алексей Франдетти, режиссёр-постановщик.

Музыка Курта Вайля, использованная в постановке Франдетти, выросла из традиций немецкой композиторской школы. Вайль смело соединял академизм с джазовыми интонациями, создавая сатирические песенные номера — «зонги». Многие из них стали классикой. Один из самых известных — «Баллада о Мэкки-Ноже» из «Трёхгрошовой оперы» (1928), вошедшая в мировой репертуар благодаря таким исполнителям как: Луи Армстронг, Элла Фицджеральд и Фрэнк Синатра. Именно с этой композиции начинается «Трёхгрошовая история» на сцене театра им. Комиссаржевской.

Музыкальный супервайзер Елена Буланова переложила партитуру Вайля для сцены театра Комиссаржевской. Вместо классической схемы с двумя роялями используется одно фортепиано, за которым работают сразу несколько артистов, а также аккордеон — инструмент, позволяющий свободно перемещаться по сцене.

«Для меня, как художественного руководителя, ключевая цель этой постановки — показать мультижанровость артиста. Мюзикл — один из самых требовательных жанров: здесь нужно не только виртуозно танцевать, но и убедительно играть. Премьера на нашей сцене — заметное событие в культурной жизни театра и города; она наглядно покажет масштаб и потенциал нашей труппы. Команда спектакля, собранная прежде всего режиссёром Алексеем Франдетти, — настоящая «dream team» — рассказывает Виктор Минков, директор-художественный руководитель театра им. В. Ф. Комиссаржевской.

Визуальный мир постановки отсылает к мрачной эстетике викторианской Англии, сохраняя при этом авторский почерк и современную подачу. Художник-постановщик Анастасия Пугашкина — постоянный соратник Франдетти, ранее работавшая в театре им. В. Ф. Комиссаржевской над спектаклем «На всякого мудреца довольно простоты». Сценическое пространство нового спектакля построено лаконично. Постановочная команда придерживается принципа «из ничего — нечто».