Полнометражная комедия «Папины дочки. Мама вернулась»

«Папины дочки. Мама вернулась» — первый полный метр культовой франшизы о семье Васнецовых-Васильевых. Он продолжает историю сериала «Папины дочки. Новые», четыре сезона которого с успехом прошли на START и в эфире телеканала СТС. Полнометражное приключение отправляет всенародно любимую семью в Кисловодск, где девочки постараются наладить отношения между Дашей и Веником. 

«Папины дочки» — семейный сериальный хит, впервые появившийся на экранах 18 лет назад. На сериале выросло уже не одно поколение зрителей, а на съемочной площадке сменилось три поколения актеров. Производством полного метра занимались студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START и телеканал СТС, при поддержке Коммерческого фонда развития кино и анимации и Фонда кино. Дистрибьютор — «Атмосфера кино». Генеральный партнер — Сбер.

«В 2007 году я и мечтать не мог о полном метре, потому что мои мечты так далеко не простирались, — рассказывал ранее генеральный продюсер Виталий Шляппо. — Тем не менее, еще после второго сезона ходили разговоры: “Вот в следующем году точно снимем кино”. И вот прошло 18 лет, и это, наконец, свершилось. Когда мы запускали сериал, трое из актрис, которые сейчас играют новых дочек, еще не родились. А самой старшей было всего четыре года. И теперь они выросли, как выросло новое поколение у тех зрителей, которые смотрели еще первые сезоны “Папиных дочек”. Это, конечно, невероятный масштаб, который нам еще предстоит осознать».

В полнометражном фильме семья Васнецовых-Васильевых снова вместе — и снова в центре событий. После долгого отсутствия мама Даша (Анастасия Сиваева) возвращается домой. Для дочек (правда, не для всех!) это долгожданное чудо, для Веника (Филипп Бледный) — неожиданность, а для всей семьи — шанс начать всё сначала. Но путь к примирению будет непростым. На фоне солнечного Кисловодска, где герои собираются, чтобы отпраздновать свадьбу Маши (Мирослава Карпович), развернутся события, которые заставят всю семью взглянуть на жизнь по-новому.

Зрителей ждут не только смена пейзажа — вместо привычных квартир Веник, его дочки и другие герои посетят живописные места курорта вроде горы Кольцо, — но и традиционная теплая семейная атмосфера, и комические сюжетные повороты, и трогательный финал. К своим ролям вернулся уже полюбившийся зрителям звездный ансамбль: Филипп Бледный, Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Анастасия Сиваева, Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Ольга Волкова, Татьяна Орлова, Алексей Демидов и другие.

«Полнометражный фильм “Папины дочки” — это шаг за пределы привычного ситкома и попытка осмысленного продолжения, не перезапуск, а взросление франшизы. Мы перемещаем героев в новое пространство и географически, и визуально, и драматургически. Но в основе по-прежнему остаются те ценности, за которые зрители полюбили историю: юмор, тепло, доброта и семья как крепкая точка, опора. Мы очень хотим, чтобы после просмотра зритель улыбался и чувствовал себя немного счастливее», — говорит режиссер Анатолий Колиев.

«Появление Даши — это не просто возвращение мамы, это шанс на прощение, — рассказывала о своей героине Анастасия Сиваева. — Ей сложно, ей страшно, но она делает этот шаг ради любви. Моя любимая сцена — в аэропорту: в ней нет громких слов, но есть то самое принятие, ради которого всё и происходит».

«“Папины дочки” — как наши “Друзья”, — уверен Филипп Бледный. — Это история, на которой выросло целое поколение, и я горжусь, что она продолжается. Мы снова встретились, и это как увидеть старых друзей после долгих лет — то самое ощущение тепла, которое никуда не исчезает».

Актрисы, играющие младшее поколение дочек, и сами росли на сериале. «Я даже не могла представить, что когда-нибудь стану частью этой большой семьи, — признается Ева Смирнова. — На съемках все было по-настоящему: и смех, и слезы, и объятия. Думаю, зрители это обязательно почувствуют — ведь наш фильм про самое важное: про любовь, про родителей и про то, как здорово быть вместе».

Встреча на свадьбе Маши стала еще и встречей нескольких поколений на одной съемочной площадке. «Старшее и новое поколение встретились в одном фильме, и это ощущалось как настоящая семейная встреча, — делится Андрей Леонов. — Только теперь я уже не папа, а дедушка — что, честно говоря, даже ответственнее. Возвращение Даши — это счастье. И для меня, и для зрителя. Потому что эта история про то, что семья — это навсегда».

«Наверное, в этом и есть секрет успеха “Папиных дочек” — в настоящей любви и теплых отношениях между людьми», — говорит Аслан Гугкаев, креативный продюсер. 

