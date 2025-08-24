Театр кукол имени Сергея Образцова торжественно открыл юбилейный 95-й сезон

Во время сбора труппы к творческому коллективу обратилась директор ГАЦТК им. С.В. Образцова Булукова Е.Н. и поделилась ключевыми тезисами о событиях прошедшего сезона и планами на сезон предстоящий.

«Сердечно приветствую вас и поздравляю с началом нового 95-го театрального сезона! Это всегда волнующий и долгожданный момент – возможность вновь встретиться, поделиться творческими планами, разделить радость встречи, выразить благодарность нашим сотрудникам».

Елена Булукова отметила, что несмотря на отпускной период, лето 2025 года стало для театра временем интенсивной творческой работы. Среди наиболее значимых отмечены проекты, которые способствуют формированию понимания театра как субъекта искусства, культуры и социального влияния.

Первая «Международная школа кукольников им. С.В. Образцова» объединила профессионалов актёрского мастерства из десяти стран мира: России, Армении, Беларуси, Иордании, Ирана, Казахстана, Ливана, Мексики, Монголии и Узбекистана и 17 городов России и стала уникальной платформой для творческого диалога.

Лаборатория «Кукольный спектакль в школьном театре», объединившая наставников и молодых специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Сыктывкара, Екатеринбурга и Набережных Челнов, позволит выстроить мост между образовательными и культурными учреждениями, формируя единое поле воспитания юного поколения, способное формировать актуальные ценности современного общества и культурную среду.

Сохранение традиций и создание актуальных тенденций – главный принцип в формировании партнерских отношений Театра кукол Образцова с легендарными институциями. Напомним, в сотрудничестве с заводом «Ракета» была выпущена лимитированная партия наручных часов с персонажами из часов фронтонных. В дар музею театра от часового завода «Ракета» переданы часы – из партии всего в одну сотню один экземпляр будет храниться в Музее ГАЦТК.

Легендарные фронтонные часы вернутся на фасад сразу же после завершения реставрационных работ.

О творческих планах в юбилейном сезоне рассказал главный режиссёр ГАЦТК им. С.В. Образцова Б.А. Константинов:

«Хочу подчеркнуть значимость нашего проекта – Международной школы кукольников. Это масштабное событие, которое, уверен, оставило неизгладимый след в сердцах каждого участника. Мы не только театр, мы являемся центром развития для всех любителей кукол по всему миру. Этот проект был сделан по большой любви, и я хочу, чтобы мы с этой же огромной любовью вступили в новый сезон, окунулись в нашу работу».

В рамках юбилейного сезона зрителей ждёт долгожданная премьера — пластический спектакль «Картины из жизни доктора Фауста», созданный по мотивам трагедии Гёте. Над постановкой работает команда под руководством хореографа и режиссера Егора Дружинина. В творческую группу вошли: режиссёр Максим Кустов, Заслуженный художник РФ Виктор Никоненко, художник по костюмам Ирэна Белоусова, художник по свету Сергей Скорнецкий. 21 августа состоялся сбор команды спектакля и презентация сценографического оформления спектакля, эскизов костюмов. Премьера намечена на начало ноября.

Также в театре готовится проект с рабочим названием «Знакомьтесь, театр Образцова!» Это спектакль о кукольном искусстве, созданный молодыми актерами Театра кукол Образцова.

Во второй половине сезона театр порадует зрителей на малой сцене: Максим Кустов в соавторстве с Марией Трегубовой представят историю для семейного просмотра – музыкальный спектакль «Дюймовочка» (6+).

Традиционно театр проведёт новогодние экспедиции для детей и взрослых.

В гастрольных планах — вся Россия, включая Камчатку, Сибирь, Южный Урал, Поволжье и Центральный федеральный округ, а также Южная Осетия.

Особое внимание будет уделено международному сотрудничеству: в сентябре состоится XIII Международный фестиваль «Образцовфест», посвящённый развитию искусства театра кукол в России и странах БРИКС+.

Традиционной точкой открытия нового сезона 22 августа стал показ легендарного спектакля — «Необыкновенный концерт», которому в этом сезоне исполняется 80 лет. Сменяются эпохи и актеры спектакля, но любимый конферансье Апломбов и его артисты продолжают дарить зрителям незабываемые эмоции. К юбилею «Необыкновенного концерта» будет создана новая телевизионная версия спектакля. Будут сюрпризы и для зрителей.