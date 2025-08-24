VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Главный редактор «За рубежом» Елена Бобкова выступила на X Каспийском медиафоруме в Астрахани

каспийский медиафорум
Фото © пресс-служба Каспийского медиафорума

В Астрахани завершил работу юбилейный, десятый Каспийский медиафорум — ключевая профессиональная площадка для медиаэкспертов и участников гуманитарных проектов стран Прикаспия и региона БРИКС. В этом году форум объединил более 750 участников из России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.

Главный редактор издания «За рубежом» Елена Бобкова выступила в панели «Кино и медиа в диалоге культур: народы, традиции, судьбы» вместе с известными медиаменеджерами, киноэкспертами и режиссёрами региона. Её презентация, посвящённая теме «Связь времён: как издание «За рубежом» продолжает определять мировые тренды» и приуроченная к 95-летию издания и 65-летию с момента его возобновления в 1960 году, вызвала большой интерес у участников форума.

В своём выступлении Елена Бобкова рассказала об эволюции и трансформации легендарного журнала «За рубежом» — от первого выпуска в 1930 году под редакцией Максима Горького до сегодняшнего онлайн-формата, объединяющего экспертов и партнёров со всего мира.

Особое внимание Елена уделила ключевым проектам последних лет: выпуску документальных фильмов к 95-летию издания и 80-летию Победы, сотрудничеству с научными институтами, поддержке глобальных инициатив — таких как российско-бразильская кругосветная экспедиция «Братство-2025», а также информационной поддержке международных фестивалей, показов, премий для кинокритиков.

Кроме того, в презентации были освещены вопросы сохранения культурной преемственности издания и развития уникальных визуальных традиций, заложенных легендарными оформителями журнала Александром Родченко и Варварой Степановой. Елена подчеркнула, что объединение усилий гуманитарного сообщества играет важную роль в укреплении дружбы и взаимопонимания между странами Каспия.

«Сегодня медиапространство становится по-настоящему трансграничным: для наших читателей и авторов не существует границ, а обмен опытом и знаниями помогает всем нам находить новые смыслы и совместно отвечать на вызовы времени. Издание “За рубежом” всегда было и остаётся “мостом” — между культурами, эпохами, экспертами разных стран», — отметила Елена Бобкова.

В рамках сессии «Кино и медиа в диалоге культур: народы, традиции, судьбы» развернулась продуктивная дискуссия между представителями киноиндустрии и медиасообщества о том, как наладить эффективный диалог и вывести взаимодействие на новый уровень. Участники обменялись мнениями о существующих барьерах и наметили конкретные пути для их преодоления.

Форум стал площадкой для активного диалога между представителями медиасообщества, органов власти, общественных организаций и экспертного сообщества. Участники обсудили актуальные вопросы развития логистики, современные подходы в медиаобразовании, экологические вызовы и роль медиа в сохранении исторического наследия.

Каспийский медиафорум вновь продемонстрировал значимость международного сотрудничества в сфере медиа и гуманитарных инициатив, а также подтвердил стремление стран Прикаспийского региона к укреплению партнёрских связей на благо будущих поколений.

