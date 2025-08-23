Артур Руденко: «Я как художник хочу делать то, к чему зовут мои душа и сердце»

Артист, музыкант и эксперт в области рока Артур Руденко рассказал, с чего началась в его жизни страница музыки и искусства, какое будущее ждет рок-музыку и над какими творческими проектами он сейчас работает.

– Артур, добрый день! Вы очень разносторонняя и творческая личность! Театр, кино, музыка. Когда случилась ваша влюбленность в сцену и творчество?

– Здравствуйте! Если говорить о музыке — эта любовь у меня с самого рождения, которую мне привил мой папа. Мои папа и мама совсем не творческих профессий люди, но по природе очень артистические. С самого моего рождения папа включал на кассетах теперь уже наши любимые группы, такие как Led Zeppelin, Pink Floyd, Yes, King Crimson, Genesis, Frank Zappa, и многие другие.Он научил меня правильно слушать такую музыку, и моя цель и любовь — стать музыкантом и композитором родилась примерно с 6 лет, а мечта — создать свою группу, да еще и записать альбом на пленку по традиции всех перечисленных любимых групп уже с 12 лет.

А если говорить про театр, то я вообще ничего о нем не знал. Даже не думал об актерской профессии. В моем случае все получилось случайно. Можно сказать, что профессия выбрала меня, а не я профессию, актер — это призвание.

– Вас можно увидеть и в театре, и в кино. А что вам более близко: творчество на театральных подмостках или в кадре?

– Честно говоря, эти вопросы очень относительны, ведь кинопроектов, и театральных работ очень много, и они все очень разные. Разные режиссеры, разные партнеры и партнерши, сценарии и драматурги. Если говорить в целом — для меня театр сильнее! Потому что в кино есть паузы между дублями, а в театре ты готовишься до спектакля за три часа, за четыре! И ты уже должен быть в своем образе, с исходным событием. Также ты должен держать внимание зрителя на протяжении и двух, и трех часов, это эмоциональная и физическая затрата.

– Назовите свои любимые роли и театральные/ киноработы. Есть ли такая роль, которая еще не сыграна, но в планах воплотить?

– Если говорить про любимые театральные сыгранные — спектакль «Тойбеле и ее демон», главная роль Алхонона, «Сказка о четырех близнецах», главные роли близнецов. В мечтах сыграть в спектакле «Тартюф» главную роль Тартюфа! Из киноработ моя любимая роль — врача Никиты Бородина, это одна из главных ролей в сериале «Красная зона», в этом сериале 100 серий.

– Что самое сложное и в то же время самое вдохновляющее в работе артиста?

– Самое сложное — найти общий язык и компромисс в роли с режиссёром, которого ты не понимаешь, а он не понимает тебя. Также есть партнеры и партнерши, которые не слышат и не видят тебя, и ты также их. Плюс вживаться в роли, которые не свойственны моей природе, но я с удовольствием и через муки вживаюсь в них!

– Другая ваша творческая стихия — это музыка. Вы рассказывали, что еще в 12 лет мечтали записать собственный альбом. Расскажите, с каких истоков начался ваш музыкальный путь?

– Самые истоки — пробы игры на акустической гитаре моего дедушки по маминой линии. Мне было тогда 9 лет. Мои дедушка и бабушка по маме, Григорий и Раиса Лекаревы, были артистами, пели и танцевали в собственном цыганском коллективе, они были руководителями цыганского коллектива «Ромэн». С 6 лет моя самая первая и любимая группа — «Kiss», я сходил по ним просто с ума! До 11 лет обожал их очень сильно, стал играть их партии на акустической гитаре, пытался петь как они. Уже с 11 лет мой папа открыл мне «Led Zeppelin», «Deep Purple», «Uriah Heep» и многих других! И тут моя жизнь изменилась по сей день! Я учился играть все партии этих групп, петь как они, и с 12 лет создал свой первый коллектив и даже назначил каждого из своих друзей ответственным за тот или иной инструмент. И по сегодняшний день все эти эти друзья детства стали музыкантами. Так и родилась мечта записать альбом на пленку в 12 лет.

– Вы являетесь фронтменом группы «Лекарь». Название группы — отсылка к тому, что музыка — это самое исцеляющее лекарство, или этому сопутствует другая история?

– Да, одна из версий о том, что наша музыка исцеляет! Она одновременно и сложная в задумке, написании и исполнении. Это музыка мозга, она и сложная, и доступная для любого слушателя. Девичья фамилия моей мамы Лекарева тоже стала своего рода отсылкой.

– Вы играете в жанре арт-рок. Для России это достаточно нетипичное направление. Чем отличается арт-рок от классического рока, и что вас вдохновляет в этом жанре?

– Арт-рок абсолютно не для России, да и вообще не для какой страны на текущий момент, и это к большому сожалению. Но я сознательно этим занимаюсь и все прекрасно понимаю. Я не могу пойти против своей мечты, я как художник хочу делать то, к чему зовут мои душа и сердце. Если мне есть о чем сказать, то я говорю так, как мне хочется. Не подстраиваюсь ни под кого, также и в жизни я человек прямой — о чем думаю, о том и говорю. В плане отличий арт-рок вмещает в одной композиции несколько музыкальных направлений. То есть когда ты слушаешь трек, ты слышишь много непредсказуемых вещей, переходов, бриджей, можно еще заметить смещения в темпе, ускорения, замедления, услышать стили регги, хард, фанк, блюз, джаз, психоделик, сальса. Все это в одном треке! Тексты философские, и зачастую берутся из рассказов знаменитых писателей. Например: «Pink Floyd», альбом Animals. Это один из моих любимых альбомов, он полностью по драматургии и текстам взят из сатирической повести Джорджа Оруэлла «Скотный двор», и это очень классно звучит! Этот стиль никогда вам не надоест, потому что он будет с вами всю жизнь!

– Вы исполнили свою мечту и записали альбом на студии в театре на Таганке при участии и поддержке звукорежиссера Андрея Старкова. Расскажите, пожалуйста, об этой работе и альбоме.

– Я долго искал классного звукорежиссера в Москве.Через друзей я нашел Андрея Старкова. Это профессионал с большой буквы! Он впервые услышал мои наброски и сказал, что с удовольствием поработает со мной, потом что до меня, он не сталкивался с таким жанром музыки. До этого он работал стажировщиком на всемирной известной студии Abbey Road Studio, у него половина инструментов именно из этой студии. Мы с ним договорились, чтобы мой альбом звучал так, как будто музыка находится рядом со слушателем, она живая и словно записанная и в 70-е годы, и в наше время. Так и получилось! Мы записались на бобинный магнитофон с эквалайзером «Studer A 820», этого не заменит никакая цифра!

Мы записывались ночами в студии в театре на Таганке в отличной атмосфере, где 45 лет назад были Высоцкий, Филатов, Золотухин. Мы экспериментировали со звуками, я брал разные гитары 70-х годов. Самое главное — работать с Андреем было очень комфортно. Он не следил за временем, не подгонял нас в этом, он создавал самую правильную атмосферу при записи — мы пили чай, кофе, ели сладости, говорили о жизни и записывали треки. Это самый правильный подход к записям! Создать уютную и комфортную обстановку!

– Вас можно назвать последователем старой школы рока. Какое будущее у рока в России и на Западе, на ваш взгляд. Что останется, а что изменится?

– Для такой музыки будущего пока я не вижу ни здесь, ни на Западе, но надеюсь, что будет праздник и на нашей улице! Пока ничего не меняется, мы видим то, что мы видим. На данный момент из современных музыкантов могу назвать Franz Ferdinand или Firebird , несколько песен этих групп мне нравятся.

– Какие рекомендации вы дали бы начинающим артистам и музыкантам? Сегодня индустрия предоставляет множество возможностей, но какие инструменты, на ваш взгляд, действительно работают?

– Для начинающих артистов рекомендую читать и изучать Константина Станиславского! Смотреть правильные фильмы, спектакли хороших режиссёров! Слушать правильную музыку! Индустрия дает возможности. Ну, и если у вас есть деньги, у вас будут огромные перспективы!

– Вы производите впечатление сильной, целеустремленной и очень позитивной личности. Что помогает вам всегда быть на волне такого настроя?

– Нести добро людям, дарить им счастье во всех своих проявлениях. Мое предназначение — созидать.

– А теперь заглянем в будущее. Какими творческими работами и проектами порадуете своих зрителей и слушателей в ближайшее время?

– Вот у нас начинаются репетиции в театре «Ромэн» новой пьесы, пока держат ее в секрете. Надеюсь, будет что-то хорошее. Также в этом же театре должны будут возобновиться репетиции спектакля «Женитьбы Фигаро»!

Фото: личный архив А. Руденко