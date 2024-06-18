«Они потрясли мир. Шура. Не верь слезам»

Шура — самый эпатажный артист 90-х. Его смелые образы раздражали представителей старшего поколения. А стоматологи всей страны мечтали заполучить его к себе в качестве пациента. Но за скандальным имиджем скрывались боль и трагедии, предательство близких, тяжелая зависимость и онкология.

Шура с детства ощущал себя чужим в родной семье. Он оказался ненужным собственной матери, терпел наказания и побои. А однажды и вовсе попал в приют при живых родителях.

Единственным близким человеком оказалась бабушка. Благодаря ей отпетый хулиган вырос в известного артиста. Она работала поваром в ресторане и часто брала с собой внука на работу. Мальчик любил слушать местную певицу и забывал обо всем на свете, когда артистка выходила на сцену. Однажды Саша попробовал выступить сам. Посетителям ресторана понравилось! Вера Михайловна была уверена: внука ждет слава. Она предвидела это с самого его рождения.

Пик своей популярности певец вспоминает с трудом. Эти времена прошли в пьяном угаре. Он пытался заглушить боль от одиночества алкоголем и запрещенными веществами. Вечеринки до утра, огромные гонорары, фанатки, готовые на все ради своего кумира.

В начале 2000-х эпатажный артист внезапно исчез с экранов. А после возвращения рассказал, что все это время боролся со смертельной болезнью. Онкологию обнаружили случайно. Однажды ему приснился странный сон. Он проснулся с четким осознанием того, что надо проверить здоровье. Шуре диагностировали рак четвертой стадии. Доктора не давали никаких прогнозов. В какой-то момент певец и сам не верил, что выживет. Но решил бороться. И хоть операция прошла успешно, предстояло еще пройти химиотерапию. В тот момент Александр попал на прием к экстрасенсу. Он узнал, что поправится, но для этого надо выполнить одно условие…