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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Они потрясли мир. Шура. Не верь слезам»

editor
By editor
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SHURA

Шура — самый эпатажный артист 90-х. Его смелые образы раздражали представителей старшего поколения. А стоматологи всей страны мечтали заполучить его к себе в качестве пациента. Но за скандальным имиджем скрывались боль и трагедии, предательство близких, тяжелая зависимость и онкология.

Шура с детства ощущал себя чужим в родной семье. Он оказался ненужным собственной матери, терпел наказания и побои. А однажды и вовсе попал в приют при живых родителях.

Единственным близким человеком оказалась бабушка. Благодаря ей отпетый хулиган вырос в известного артиста. Она работала поваром в ресторане и часто брала с собой внука на работу. Мальчик любил слушать местную певицу и забывал обо всем на свете, когда артистка выходила на сцену. Однажды Саша попробовал выступить сам. Посетителям ресторана понравилось! Вера Михайловна была уверена: внука ждет слава. Она предвидела это с самого его рождения.

Пик своей популярности певец вспоминает с трудом. Эти времена прошли в пьяном угаре. Он пытался заглушить боль от одиночества алкоголем и запрещенными веществами. Вечеринки до утра, огромные гонорары, фанатки, готовые на все ради своего кумира.

В начале 2000-х эпатажный артист внезапно исчез с экранов. А после возвращения рассказал, что все это время боролся со смертельной болезнью. Онкологию обнаружили случайно. Однажды ему приснился странный сон. Он проснулся с четким осознанием того, что надо проверить здоровье. Шуре диагностировали рак четвертой стадии. Доктора не давали никаких прогнозов. В какой-то момент певец и сам не верил, что выживет. Но решил бороться. И хоть операция прошла успешно, предстояло еще пройти химиотерапию. В тот момент Александр попал на прием к экстрасенсу. Он узнал, что поправится, но для этого надо выполнить одно условие…

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