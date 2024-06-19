Бахрушинский музей представил новую экспозицию в Махачкале

19 июня Бахрушинский театральный музей в Махачкале представил новую экспозицию в рамках масштабного федерального проекта «Новый музей театра». В экспозиции Музея истории театров Дагестана на площадке Русского драматического театра имени М. Горького представлено 12 национальных театров, все многонациональное сценическое искусство Дагестана.

Русский, аварский, даргинский, кумыкский, ногайский, дагестанский, лакский, лезгинский, азербайджанский и другие театры имеют свои неповторимые голоса и составляют уникальное богатое звучание театрального мира республики Дагестан. Каждому из них в экспозиции посвящен свой раздел.

«Более 700 предметов из собрания Бахрушинского музея покажут посетителям весь путь развития национальной театральной школы, расскажут о режиссерах, актерах, художниках, драматургах этого живописного края. Не случайно в центре экспозиции находится образ Кавказа – источник вдохновения кавказских народов и основной мотив творчества Расула Гамзатова, чье 100-летие мы отмечаем в этом году», – рассказала автор идеи проекта, генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

«Это уже второй проект, реализованный в рамках деятельности Ассоциации театральных музеев, учрежденной Бахрушинским музеем в прошлом году. Примерно треть российских театров имеет музеи, архивы или коллекции театрального искусства. И Бахрушинский как главный театральный музей страны выполняет в Ассоциации роль интегратора, помогает музеям и театрам стать частью российского и мирового музейно-театрального сообщества. Музей истории театров в Дагестане – проект, важный для региона, жителей, театра. Создание новой культурной, креативной, творческой инфраструктуры – одна из стратегических задач для страны. Особенно важно создавать точки притяжения в регионах, чтобы у жителей была постоянная возможность участвовать в культурной жизни, лучше узнавать историю своей малой родины, вспоминать имена прославленных деятелей. Мы открываем новое место досуга для всех поколений – в том числе и для молодежи, которая оценит современные технологии и мультимедийные решения экспозиции», – добавила Кристина Трубинова.

Проект реализован в соответствии с самыми высокими музейными стандартами. Новое пространство позволит посетителям стать участниками театральных перформансов, мастер-классов и лекций актеров, режиссеров и театроведов; увидеть уникальные записи спектаклей разных лет. Музей, который является филиалом Национального музея Дагестана им. А. Тахо – Годи, будет включен в туристические маршруты по Дагестану.

Открывает экспозицию мультимедийная программа «Мой Дагестан»: великолепные пейзажи и проникновенная музыка передают уникальную атмосферу региона. В выставочном разделе, посвященном Театру Расула Гамзатова, представлены афиши, программы, костюмы, эскизы декораций спектаклей «Мой Дагестан», «Пламенное сердце» и других, рожденных из произведений поэта и ставших новым явлением дагестанского сценического искусства. Уникальные музейные предметы рассказывают о триумфе балета Мурада Кажлаева «Горянка», впервые поставленного на сцене Ленинградского академического театра оперы и балета имени С.М. Кирова (ныне Мариинский театр). Украшением раздела являются эскизы декораций и костюмов художника Марины Соколовой к этому спектаклю из фондов Бахрушинского музея.

Объединяют театральные материалы в единое целое два полотна из серии «Пастухи пространства» знаменитого дагестанского графика, живописца, сценографа Ибрагим-Халила Супьянова. Эти произведения, как и всё творчество мастера, связаны с народным искусством и наполнены глубоким философским смыслом. Они воплощают тот удивительный, фантастический, самобытный мир, где органично соединяются многовековая традиционная культура народов Дагестана и современные художественные тенденции.

«Я благодарен руководству Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина за то, что в год 100-летия Расула Гамзатова они предложили нам создать масштабную современную экспозицию Музея истории театров Дагестана, — говорит генеральный директор Национального музея Республики Дагестан им.А.Тахо-Годи Пахрудин Магомедов. — Время диктует новые формы, за эти годы было открыто несколько новых театров в Дагестане, сложились новые принципы в работе и презентации истории дагестанских театров. Все это легло в основу новой конструкции музея. Теперь она отражает многоголосие 12 дагестанских театров, а также впервые поднимает тему связи Расула Гамзатова с театром нашей страны. Большой удачей является и то, что часть музейного пространства спроектирована как зал для мероприятий, творческих вечеров и передвижных выставок. Не сомневаюсь, что эта площадка станет одним из главных культурных эпицентров города, где будет кипеть интеллектуальная художественная мысль, точкой притяжения для сценаристов, режиссеров, актеров, сценографов, а также всех любителей театра. Серьёзную исследовательскую и творческую работу по созданию экспозиции провели заместитель директора Бахрушинского музея Тамара Бурлакова, заведующая новым музеем Лилия Джамалутдинова и научные сотрудники. Очень символично, что новая экспозиция открывается в год 100-летнего юбилея главного театра республики — Русского драматического театра, ставшего кузницей талантов и профессионализма для всех театров Дагестана».

Афиша спектакля «Горянка». Аварский музыкально-драматический театр им. Г. Цадасы. 1960

Валерий Панов в роли Османа

Габриэлла Комелева в роли Ассият. 1968-1972

И. Супьянов. Пано из серии «Пастухи пространства». 2000

М. Соколова. Овцы. Эскиз костюмов к балету «Горянка». Государственный академический театр оперы и балета им. С.М. Кирова. Ленинград. 1968

М. Соколова. Овцы. Эскиз декорации к балету «Горянка». Государственный академический театр оперы и балета им. С.М. Кирова. Ленинград. 1968

М. Соколова. Овцы. Эскиз мужских костюмов к балету «Горянка». Государственный академический театр оперы и балета им. С.М. Кирова. Ленинград. 1968

Народная артистка СССР Б. Мурадова в селе Нижнее Казанище. 1947

Сцена из спектакля «Ашуг Саид». Государственный республиканский русский драматический театр им. М. Горького. 1960

Э. Путерброт. Эскиз декорации к спектаклю «Шутки Амура». Кумыкский драматический театр им. А.П. Салаватова. 1975