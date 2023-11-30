Технологический суверенитет в области кинопроизводства

На площадке киностудии «Амедиа» форума «Медиапродакшен PRO 2023» состоялись две значимые для кино и медиаиндустрии сессии, инициированные студией виртуального продакшена XOVP: круглый стол с ведущими специалистами рынка "Кино- и медиапроизводство России: тренды, кадры, технологический суверенитет», а также презентация проектов «Кино России» и «Банк Фонов России» с дискуссией о создании благоприятных условий для регионального кино- и телепроизводства.

О «Банке фонов России» создатели проекта из студии виртуального продакшена XOVP — eXtraordinary Virtual Production впервые рассказали не только для столичных представителей отрасли, но и для представителей региональных Минкультов и кинокомиссий.

«Ежегодно в России производится около 900 кинопроектов в год, а также более двух тысяч единиц киноконтента в коротком формате. При этом почти 90% картин содержат сцены проездов, проплывов и пролётов, для съемок которых требуется сложная логистика, длительные согласования с управляющими организациями и немалые расходы, — объясняет Ростислав Мусаев, генеральный директор XOVP. — Банк фонов, в котором будут храниться отснятые в формате 360о локации из самых разных регионов России, поможет кинопроизводителям снять эту головную боль, а регионам — повысить собственную привлекательность для кинопроизводства, и, как следствие, популяризировать свои туристические и кино-локации».

Кроме того, как отметил Ростислав Мусаев, Банк фонов может стать уникальной единой картой всех российских кинолокаций в различных световых и погодных условиях. Учитывая, что сейчас в России нет единого центра по подбору локаций для съемок по регионам, подобная инициатива может стать большим подспорьем в планировании кинопроизводства.

Для создания фонов используется технология Russian Plates – съемка осуществляется с кастомизированного автомобиля Roadster, оснащенного специальным ригом из камер, позволяющим изменять высоту точки съемки вплоть до самой низкой, а также системами стабилизации. Подготовка видео с помощью Russian Plates не требует согласования с центрами организации дорожного движения, так как машина движется в общем потоке, но при этом позволяет склеивать отснятый материал в бесшовную панораму и использовать его для CG графики, и, безусловно, последующей съемки на Virtual Production в том числе. Её возможностями уже воспользовались создатели фильмов «Воздух» и «Слон», а также сериалов «Люся», «И снова здравствуйте», «Контейнер–2». Отснятый командой XOVP с 2022 года материал так же пополнит «банк».

О другом важном для регионального развития проекте рассказала Ольга Жукова, исполнительный директор Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Проект «Кино России», который АПКиТ реализует совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ), ставит своей целью создание в российских регионах благоприятных условий для кино- и телепроизводства, что, как следствие, ускоряет рост региональных экономик. Для достижения цели участники проекта, включая АПКиТ, заключают соглашения о сотрудничестве с различными субъектами Российской Федерации, которые в свою очередь создают на местах региональные кинокомиссии, которые оказывают безвозмездную помощь кинокомпаниям в организации съемок. А также делают все, чтобы компании из индустрии кино проводили съемки в том или ином регионе.

«Семилетний опыт реализации проекта «Кино России» показывает, что он одинаково востребован и у регионов, и у кинопроизводителей. Для кинематографистов расширение географии проекта дает возможность разнообразить визуал фильмов и сериалов, а для региона является одним из эффективных инструментов развития местной экономики. На данный момент были заключены соглашения уже с 23 субъектами РФ. Мы посчитали совокупный экономический эффект возврата в ходе кино- и телепроизводства на территории регионов – он составляет 5,4 рубля на 1 рубль вложений кинокомпаний»,- отметила Ольга Жукова.

В рамках круглого стола "Кино- и медиапроизводство России: тренды, кадры, технологический суверенитет» на форуме «Медиапродакшен PRO» Андрей Ерешко, технический продюсер кино и мероприятий, основатель студии XOVP, и Ростислав Мусаев, генеральный директор студии отметили несколько ключевых тенденций, определяющих текущее развитие визуальных аспектов киноиндустрии в России. Среди них — использование инструментов Virtual Production/XR, использование Искусственного Интеллекта в генерации виртуального контента, интеграция цифровых персонажей и массовки, а также развитие внутреннего R&D (отдел исследований и разработки), создающего технологический суверенитет и новый рынок технологического партнерства. Представители ведущих вузов станы по направлению кино Дмитрий Котов, директор Высшей школы креативных индустрий РЭУ им.Плеханова, совместно с Андреем Литвиненко, руководителем режиссёрского трека Института кино НИУ ВШЭ присоединились к дискуссии с рассказом о подготовка кадров, рассказали о тенденциях, рынке и новых специальностях. Креативный продюсер Питчинга региональных киностартапов ФПРК Павел Перегудов в своем выступлении рассмотрел ключевые факторы, влияющие на ход развития кино и медиаиндустрии, дал прогноз развития рынка производства контента в ближайшие годы. Александр Гофман, директор центра "Креатех", руководитель стратегического проекта "Креатех" МГТУ им. Н.Э. Баумана дал срез рынка с точки зрения подготовки инженерных кадров для обеспечения потребностей рынка креативных индустрий.

«Такая многогранная оценка состояния российского рынка кинопроизводства способствует не только подведению некоторого «промежуточного итога», но является одним из драйверов объединения в индустрии специалистов всех жанров: от подготовки кадров, до внедрения современных инструментов, от поиска решения каждой конкретной задачи (коих на рынке сейчас не мало) до коллабораций технического и творческого направлений. Такие союзы и могут лечь в основу технологического суверенитета страны в области кинопроизводства», - рассказал Андрей Ерешко.

«Организаторы поставили амбициозную задачу – за 2 часа обсудить три глобальные темы киноиндустрии и медиапроизводства: кадры, тренды и технологический прогресс. Это невероятно трудно, потому что темы огромные. И если с трендами развития производства все понятно, то кадровый голод в киноиндустрии очень сильный. Как отметили Александр Гофман и Дмитрий Котов, не сложно обучить технологиям, гораздо труднее научить комплексному подходу к созданию видеоконтента. Просто делать красивое видео недостаточно, нужно видеть целостную картинку, уметь выстраивать процессы. Павел Перегудов выступал с демонстрацией возможностей нейросетей. Пока они вызывают смешанные чувства, я бы сказала, «страшный вау»: с одной стороны, не понятно, как нейросети изменят индустрию, с другой – абсолютный «вау» от того, насколько быстро развиваются технологии. Это просто невероятно, нам остаётся только успевать за инновациями», — отмечает Юлия Молодова, руководитель управления кино кинокластера МЕТМАШ, которая выступила модератором дискуссии.

Фото – PR XOVP