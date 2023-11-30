Мария Ватутина открыла список героев проекта ПОЭЗИЯ.DOC

Спектакль МАРИЯ ВАТУТИНА. ПОЭЗИЯ.DOC. «Письмо поверх письма» - первая премьера в рамках цикла ПОЭЗИЯ.DOC, включающего выпуск четырех спектаклей, каждый из которых посвящен современному поэту. Мария Ватутина открыла список героев ПОЭЗИИ.DOC., в который кроме нее вошли Игорь Караулов, Анна Долгарева, Анна Ревякина. В течение сезона 2023-2024 года состоятся все четыре премьеры.

Мария Ватутина - известный поэт, лауреат множества премий, автор стихов, которые посвящены простым людям и настоящим героям - обитателям мегаполисов и деревень, бойцам и пенсионерам, художникам и журналистам. Её ценят и любят читатели, живущие по всей России. Книг Ватутиной ждут, ее поэтические вечера проходят при аншлагах.

Так отзывается о ней писатель Захар Прилепин:

– Бесстрашие, с которым Мария Ватутина берется за самые непереносимые темы, роднит ее и с Юлией Друниной, и с Ольгой Берггольц. Это первые фамилии, которые приходят на ум: ни будто просятся, чтобы их назвали – хотя бы из великого почтения к предшественницам, по сути, открывшим фронтовую женскую поэзию в том виде, как мы ее понимаем сегодня.

Спектакль Нового Театра «МАРИЯ ВАТУТИНА. ПОЭЗИЯ.DOC. «Письмо поверх письма» - новый жанр в поэтическом театре. Это не привычный вечер поэзии, а настоящий спектакль, поставленный по специально созданной пьесе Алексея Зензинова, с продуманной драматургией, персонажами, артистами, сценографией, музыкой, театральным светом и прочими элементами полноценного театрального зрелища.

Главная героиня – поэт Мария Ватутина – предстает в трех ракурсах: актриса Дарья Дуженкова играет роль поэта Ватутиной, артист Валентин Клементьев – своего рода мужское альтер-эго женщины-поэта, и, наконец, сама Мария, из уст которой звучат строки ее стихотворений.

Сергей Глазков, режиссер:

– В одной из сцен спектакля произнесены важные слова, определяющие суть Ватутиной-поэта и Ватутиной-человека. Героиня спрашивает сама себя: есть ли стихи, которые можно отдать вечности? И вот на мой взгляд Ватутина – поэт, которого можно отдать в вечность. Она вырастила себя и стала поэтом с большой буквы. Мы не представляем себе, что поэт – это что-то отдельное от человека. Поэт – это и есть, прежде всего, человек. Сложно представить себе плохого человека, который является при этом хорошим поэтом. Он может быть достаточно самобытен, сложен, полон противоречий - как Есенин, Маяковский, Цветаева. Но, когда поэт состоялся, в нем состоялся сам человек. Эти слова о вечности для меня как для режиссера – определяющие. Мы не ставим спектакль про некоего «интересного человека». Мы ставим спектакль про человека, который при своей жизни шагнул в вечность.

Сценография художника Алисы Меликовой с первой сцены заставляет зрителя ощутить себя в поэтическом космосе: падающий снег и парящее в воздухе название спектакля – такова визуальная заставка, предлагающая публике сделать шаг из жестких рамок физического мира в область духовной и душевной свободы. В глубине за прозрачной сеткой – мир поэта: столы, заваленные книгами и рукописями. Фотография в рамке, чайные чашки, лампа, комнатные цветы. Задник – огромное окно, переносящее действие в разные реальности. Это может быть безликий урбанистический пейзаж, скромное сельское кладбище, Андреевский спуск в Киеве, Елоховский собор в Москве. Здесь поэт работает, творит… Как? Это тайна, разгадать которую не под силу ему самому. На авансцене – пространство артистов, где Дарья Дуженкова и Валентин Клементьев открывают для зрителей правдивую историю жизни Марии Ватутиной – женщины, которая пишет стихи. Которая переживает все, что ей уготовано судьбой – любовь, расставание, путь от обожания к предательству и ненависти, счастье материнства, утрату близких, чувство вины, вплоть до обвинения себя в убийстве.

Дарья Дуженкова, актриса:

– Я играю живого человека, который находится вместе со мной на сцене. И это непростая задача – сыграть такую яркую личность в полном объеме. Приходится брать некое зерно. И подчас оно не вполне идентично героине. Конечно, я не могу сказать, что абсолютно достоверно сыграла все, что есть в Марии Ватутиной. Но важнейшую часть ее образа – прежде всего, ее мужество (в пьесе есть фраза: у тебя, Маша, мужской характер) – вот это я пыталась донести через свою роль. Играть своего современника, реального человека, да еще стоящего рядом с тобой, разумеется, гораздо сложнее, чем придуманного персонажа пьесы. Но и гораздо интереснее.



Идея проекта ПОЭЗИЯ.DOC. принадлежит художественному руководителю Нового Театра Эдуарду Боякову. Перед началом спектакля Эдуард Бояков обратился к зрителям:

– Новый Театр во втором своем сезоне продолжает решать задачу строительства репертуарного театра. Это задача сложная, ответственная, многоуровневая. Мы уже сейчас играем разнообразный по жанрам репертуар на разных театральных площадках. Но как бы ни были нам дороги русская классика, зарубежная драматургия, современная отечественная литература, поэтический театр для нас является высшей формой театрального искусства. Иосиф Бродский называл поэзию видовой деятельностью человека. Я с этим громким заявлением абсолютно согласен. Поэзия - наша антропологическая цель. Человек должен брать на себя обязательства присяги по отношению к логосу. Это не означает, что все должны писать стихи. Но каждый из нас должен их читать. Потому что именно стихами живет русский язык.

Важнейшей чертой поэтического и личностного кредо Марии Ватутиной является ее гражданская позиция. Ватутина – настоящий боец. Не зря Захар Прилепин сравнил ее с Юлией Друниной. Одна из задач проекта ПОЭЗИЯ.DOC. – представить публике именно эту когорту современных русских поэтов: истинных патриотов, поддерживающих Россию в борьбе за национальную идентичность. Эти поэты не просто посвящают свои стихи героями Донбасса, но и сами являются таковыми.

Мария Ватутина, поэт, герой спектакля:

– Главная мысль нашего спектакля в том, что путь поэта как человека и как творца – это евангельский путь со страданиями, с жертвами по отношению к себе, к близким, к друзьям. Все ради того, чтобы поэзию продолжать в принципе - как род искусства. Длить и длить ее в русской культуре. Последние времена чуть ее не погубили – совсем под ноль. Теперь мы побеждаем на культурном фронте. Я в этом уверена.

Автор пьесы - Алексей Зензинов. Режиссер-постановщик - Сергей Глазков. Художник-постановщик - Алиса Меликова. Музыкальный продюсер Василий Поспелов. Автор идеи - Эдуард Бояков



Действующие лица: Поэт - Мария Ватутина. Артисты – Дарья Дуженкова, Валентин Клементьев.

Проект ПОЭЗИЯ.DOC реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.