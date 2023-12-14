Киносотрудничество Ирана и России: новые перспективы​​​​​​​

В начале декабря РОСКИНО при поддержке Минкультуры России организовало кинолокационый тур представителей киноиндустрии Исламской Республики Иран в рамках мероприятий, направленных на международное продвижение российских региональных локаций для съемок. Программа визита включала посещение Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода.

Это уже не первый визит иранских продюсеров с целью знакомства с потенциальными съемочными локациями России и укрепления сотрудничества с российской киноиндустрией: ранее, в июле этого года, иранские коллеги уже приезжали в Москву в рамках Дней иранского кино, организованных РОСКИНО, встречались с представителями российских компаний, посещали ВГИК. Также иранские кинематографисты посетили Санкт-Петербург в августе и приняли участие в Lendoc Film Festival.

Декабрьский визит стал более насыщенным. В состав иранской делегации вошли режиссер Алиреза Самади; заместитель директора по экономическому развитию Фонда кино Фараби Алиреза Хайихихариб; руководитель института игрового и документального кино Avini Джавад Эззати; продюсер Сейдмахди Джавади; продюсер кино и сериалов, бывший глава Фонда кино Фараби; продюсеры Сайед Сабер Эмами и Мохаммадреза Шафиеи, актер и режиссер Хади Хеджазифар.

В Москве иранские гости посетили кинокластер «Метмаш» и кинопарк «Москино», отметив высокий уровень кинопроизводственной инфраструктуры. Продюсеры встретились с резидентом кластера «Метмаш», компанией полного цикла 1-2-3 Production, обсудив возможности совместных проектов. Кинопарк «Москино» произвел впечатление на зарубежных кинематографистов масштабами площадки: это уникальный комплекс мирового уровня, первая очередь которого была открыта в августе этого года. Площадь кинопарка составит более 320 га; в числе локаций для съемок – улицы городов и сельских поселений, исторические объекты (Ковбойский городок, Древнерусский город и др.), спецобъекты (самолет, паровоз, вокзал, аэропорт), и многое другое.

Также представителям Ирана была представлена уникальная Московская цифровая киноплатформа film.moscow – единая точка доступа ко всему комплексу городских услуг и сервисов для организации киносъемок и производства фильмов. Гости заинтересовались возможностью локализации киноплатформы на фарси и интеграции в нее информации о съемочных объектах других регионов и стран.

На встрече с анимационной компанией «ЯРКО» иранские кинематографисты показали работы местных (иранских) анимационных компаний в форматах 2D и 3D, а представители «ЯРКО» презентовали свои проекты и рассказали про развитие анимационной индустрии в России. Стороны также обсудили проект анимационного фильма, который может быть создан совместно.

В Новгородской области иранские кинематографисты провели два насыщенных дня. Продюсеры отметили, что время для локационного тура было выбрано очень удачно: иранский кинематограф как раз нуждается в зимних локациях и погодных условиях, в которых можно было бы снимать зимние сцены.

В программу визита вошла экскурсия в Киномузей Валерия Рубцова и посещение исторических мест Великого Новгорода, которые традиционно становятся съемочной площадкой для российских и зарубежных кинематографистов – Кремль, Торговая сторона, музей Народного деревянного зодчества «Витославлицы».

Диалог по сотрудничеству продолжился и в Санкт-Петербурге: на киностудии «Лендок» гости погрузились в историю российского кинематографа, а также познакомились с российскими международными кинопроектами. Компания «Локейшн 360» подготовила для иранских коллег экскурсию по наиболее популярным местам для съемок в Санкт-Петербурге.

В рамках кинолокационного тура состоялось несколько круглых столов, объединенных темой «Кинодиалог России и Ирана: что объединяет киноиндустрию двух стран?». Возможностью создания совместных с иранскими кинокомпаниями проектов игровых и документальных фильмов и сериалов заинтересовались как продюсеры из Москвы, Санкт-Петербурга, так и представители региональной киноиндустрии.

Среди конкретных проектов, инициированных в рамках мероприятия, организованного РОСКИНО: съемки в России иранских фильмов и сериалов с привлечением российских актеров и уникальных киноспециалистов по спецэффектам и инновационным технологиям; создание документальных сериалов о истории и культуре Ирана для российских зрителей; привлечение иранских компаний по компьютерной графике и анимации в партнеры для производства российских проектов.