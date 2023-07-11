Телеканал ТНТ и Good Story Media приступили к съемкам сериала «Разделенная семья»

Стартовали съемки сериала «Разделенная семья» – комедии о семье, которую рассыпало по разным городам нашей большой страны от компании Good Story Media («Ольга», «Иванько», «Исправление и наказание» и другие хиты ТНТ).

Главная героиня сериала Наташа несколько лет назад уехала в Москву добиваться успеха. Ее родители остались в Екатеринбурге и развелись, а сестра вышла замуж и переехала в маленький город в Свердловской области. Наташа испытывает чувство вины за то, что бросила семью, и постоянно старается на расстоянии решать все их проблемы. При этом идеальный план на жизнь самой главной героини – своя семья, дети, успех в карьере к 30 годам – пока далек от исполнения. Кроме того, Наташа живет с мужчиной намного старше себя, о чем боится признаться родителям, и сама до конца не уверена, стоит ли ей связывать свою жизнь именно с этим человеком. Несмотря на все трудности, члены этой семьи стараются регулярно поддерживать связь и оставаться нормальной семьей даже на расстоянии.

Режиссером-постановщиком «Разделенной семьи» стал Дмитрий Булейко («Конная полиция»), генеральный продюсер – Артем Логинов, креативные продюсеры – Наталия Пенькова и Иван Забегаев. В сценарную группу проекта, помимо них, вошли: Антон Николаенко, Дарья Шпенькова, Дарья Романская, Олег Гольдфайн и Илья Петрухин.

В ролях: Марина Васильева, Максим Лагашкин, Инга Оболдина, Андрей Федорцов, Никита Павленко, Дарья Руденок, Артур Бесчастный, Янина Романова и другие.

Пилотный эпизод «Разделенной семьи» был снят в 2021 году, а в прошлом году показан в рамках внеконкурсной программы фестиваля телесериалов «Пилот» в Иваново. Съемки сезона из 17 эпизодов продлятся до октября, его премьера на ТНТ запланирована в 2024 году.

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